Более 50% покинувших Узбекистан мигрантов отправились в Россию

Число прибывших в Узбекистан составило 157 тысяч человек, в 2017 году из республики уехали на 10 тысяч меньше человек

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Число покинувших Узбекистан в 2017 году составило 177,7 тысячи человек, из них 52,2% отправились в Россию.

"В 2017 году число прибывших составило 157,1 тысячи человек, а число выбывших 177,7 тысячи человек. Сальдо миграции составило минус 20,6 тысячи человек и по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 5,6 тысячи человек", — сообщает Госкомитет республики по статистике.

По данным Госкомстата, в 2017 году в Россию отправились 52,2% из общего числа граждан, покинувших республику, в Казахстан — 42%. В 2016 году Узбекистан покинули 167,8 тысячи человек, прибыли — 142,6 тысячи. Снижение динамики по итогам прошлого года произошло за счет возвращающихся трудовых мигрантов, передает РИА Новости.

По данным МИД Узбекистана, 21 декабря вступило в силу соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Соглашение было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

По официальной статистике, численность постоянного населения Узбекистана в 2017 году увеличилась на 1,7% — до 32,654 миллиона человек. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от мигрантов в России, на них оформляется примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.

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