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Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области

Трудовые мигранты в 2017 году принесли бюджету Москвы 15,7 млрд рублей

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Миграция
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Количество выданных иностранным гражданам трудовых патентов в прошлом году выросло на 12%

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Многофункциональный миграционный центр Москвы (ММЦ) в 2017 году выдал более 453 тысяч трудовых патентов, что на 12% превышает показатели 2016 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Объем денежных поступлений за прошедший год составил 15,7 млрд, это на 9% больше, чем в 2016 году.

"Это в очередной раз подтверждает правильность принятого в 2015 году федеральным центром решения о реформе в сфере трудовой миграции, позволившей перейти от неэффективной административной модели регулирования к экономической", — подчеркнул Ефимов.

Ефимов напомнил, что "квоты" заменили на трудовые патенты, а регионам предоставили право устанавливать их стоимость с учетом особенностей своих рынков труда.

Генеральный директор ММЦ Николай Федосеев отметил, что предельно простой и прозрачный порядок приобретения патентов призван побудить трудовых мигрантов к легализации.

Напомним, в 2018 году в Московской области стоимость трудового патента для иностранных граждан выросла на 7,5% — с 4 тысяч до 4,3 тысячи рублей.

Экзамен для мигрантов
© Sputnik/
Экзамен для мигрантов

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Теги:
Многофункциональный миграционный центр, Москва, Миграционное право, Миграция



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