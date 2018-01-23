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Министерство иностранных дел Республики Узбекистан

МИД Узбекистана и МОМ обсудили совместные проекты

© МИД Узбекистана
Миграция
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Узбекистан пока не состоит в организации по миграции, но участвует в совместных мероприятиях

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов принял делегацию Международной организации по миграции (МОМ) во главе со старшим региональным советником по Европе и Центральной Азии Манфредом Профази.

Манфред Профази
© МИД Узбекистана / Анвар Ильясов
Манфред Профази
В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана с МОМ. Узбекистан пока не входит в МОМ.

"Вместе с тем, как отмечалось, между сторонами налажен конструктивный диалог, узбекские эксперты активно участвуют в мероприятиях организации, отвечающих национальным интересам", — пишет МИД Узбекистана.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Сайт Президента РФ
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По оценке ОБСЕ, Узбекистан является страной происхождения и транзита в области торговли женщинами, мужчинами и детьми для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.

По данным местных социологов, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением 32,6 миллиона человек находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.

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Теги:
сотрудничество, Международная организация по миграции, МИД Узбекистана, Узбекистан



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