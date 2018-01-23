Мигранты из СНГ не смогут работать горняками и строителями в Якутии

В марте прошлого года Борисов уже подписывал аналогичный запрет, что позволило освободить 500 рабочих мест для граждан Якутии

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Глава Якутии Егор Борисов в 2018 году расширил список сфер деятельности, куда не будут привлекать рабочих из стран СНГ, в частности, теперь они не смогут работать на горнодобывающих предприятиях и в строительстве.

Указ глава Якутии опубликовал на своей странице в Instagram.

По данным правительства, в марте прошлого года Борисов установил запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 14 видам экономической деятельности в сфере образования, здравоохранения, транспорта, торговли, операций с недвижимым имуществом, рыболовства и выращивания овощей. Это помогло освободить свыше 500 рабочих мест в пользу жителей Якутии.

"Аналогичный указ глава региона Егор Борисов на 2018 год подписал 29 декабря 2017 года, расширив список видов экономической деятельности добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, разработкой строительных проектов, разборкой и сносом зданий. Документы подписаны в целях защиты национального рынка труда, снижения уровня безработицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера позволит высвободить более 2 тысяч рабочих мест для трудоустройства якутян.

Как пояснил журналистам председатель Госкомитета республики по занятости населения Степан Москвитин, с этого года крупные горнодобывающие предприятия в Якутии не имеют права привлекать граждан из СНГ — Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы.

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Кроме того, в республике установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов страны. В 2017 году стоимость патента на одного работника составила 8,76 тысячи рублей, которые работодатель обязан заплатить в бюджет Якутии.

По словам Москвитина, ежегодно в республике снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы из дальнего зарубежья. В 2017 году выдано всего 338 квот. Для сравнения, в 2017 году в Приморском крае выдано почти 20 тысяч квот для иностранцев, в Хабаровском крае — около 12 тысяч, в Амурской области, сопоставимой по численности с населением Якутии, выдано порядка 5 тысяч квот.

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