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Мигранты из СНГ не смогут работать горняками и строителями в Якутии

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Миграция
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В марте прошлого года Борисов уже подписывал аналогичный запрет, что позволило освободить 500 рабочих мест для граждан Якутии

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Глава Якутии Егор Борисов в 2018 году расширил список сфер деятельности, куда не будут привлекать рабочих из стран СНГ, в частности, теперь они не смогут работать на горнодобывающих предприятиях и в строительстве.

Указ глава Якутии опубликовал на своей странице в Instagram. 

Выработанные за последние годы меры по решению многих вопросов развития нашей республики в основном оправдывают себя. Развивается промышленность, существенно растут собственные доходы бюджета, благоустраиваются сёла и города, становится более вовлечённым в совместную работу с властями само общество. Объективно многое меняется к лучшему – производственные отношения, повседневная жизнь людей. Но сам человек так устроен, что любые достижения всегда порождают у него ещё большие потребности. Поэтому неудивительно, что сегодня запросы якутян растут. Повышаются требования к образованию, здравоохранению, социальной защите, культурным ценностям. И это нормально, это даже хорошо. Другое дело, что правительство республики должно соответствовать этим требованиям, адекватно отвечать на новые вызовы, анализировать свои ошибки, вовремя корректировать их, постоянно наращивая темпы роста по всем показателям. Нам нужна соответствующая квалификация и мотивация государственных и муниципальных гражданских служащих, способствующая грамотному, чёткому, согласованному выполнению их текущих должностных обязанностей в интересах граждан. Поэтому на днях я подписал указ «О повышении эффективности системы государственного управления в Республике Саха (Якутия)». Документ предусматривает создание в республике Центра управления изменениями, формирование хорошо скоординированной, последовательной системы взаимодействия всех органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с поставленными целями и задачами. Стратегия развития республики у нас есть, компетентные кадры тоже, теперь пришла пора избавиться от таких хронических управленческих проблем, как дублирование полномочий и перекладывание ответственности друг на друга, недооценка финансовых рисков и нерасторопность при принятии решений, обилие ненужных совещаний и отвлекающих от реальных дел мероприятий. Думаю, при таком же заинтересованном и активном участии общественности, мы добьёмся еще больших позитивных изменений в жизни нашей республики. #указ #якутия #развитие #общество #управление

Публикация от Егор Борисов (@egafborisov) Янв 22, 2018 at 8:05 PST

 

По данным правительства, в марте прошлого года Борисов установил запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 14 видам экономической деятельности в сфере образования, здравоохранения, транспорта, торговли, операций с недвижимым имуществом, рыболовства и выращивания овощей. Это помогло освободить свыше 500 рабочих мест в пользу жителей Якутии.

"Аналогичный указ глава региона Егор Борисов на 2018 год подписал 29 декабря 2017 года, расширив список видов экономической деятельности добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, разработкой строительных проектов, разборкой и сносом зданий. Документы подписаны в целях защиты национального рынка труда, снижения уровня безработицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера позволит высвободить более 2 тысяч рабочих мест для трудоустройства якутян.

Как пояснил журналистам председатель Госкомитета республики по занятости населения Степан Москвитин, с этого года крупные горнодобывающие предприятия в Якутии не имеют права привлекать граждан из СНГ — Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы.

Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Трудовые мигранты в 2017 году принесли бюджету Москвы 15,7 млрд рублей
Кроме того, в республике установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов страны. В 2017 году стоимость патента на одного работника составила 8,76 тысячи рублей, которые работодатель обязан заплатить в бюджет Якутии.

По словам Москвитина, ежегодно в республике снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы из дальнего зарубежья. В 2017 году выдано всего 338 квот. Для сравнения, в 2017 году в Приморском крае выдано почти 20 тысяч квот для иностранцев, в Хабаровском крае — около 12 тысяч, в Амурской области, сопоставимой по численности с населением Якутии, выдано порядка 5 тысяч квот.

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Теги:
рабочие места, Мигранты, СНГ, Россия



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