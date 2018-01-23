Минтруда просит мигрантов проверять транспорт перед поездкой за рубеж

На сайте Министерства занятости и трудовых отношений размещено сообщение с указанием номеров телефонов, по которым могут звонить трудовые мигранты при возникновении проблем за рубежом

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Минтруда обратилось к трудовым мигрантам с просьбой уделять внимание технической безопасности транспорта для поездки за рубеж.

"Уважаемые сограждане! Если Вы изъявили желание работать за рубежом, убедительно просим Вас обращать серьёзное внимание на техническую безопасность используемых транспортных средств для поездки за рубеж и на другие аспекты!", — говорится в сообщении.

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На сайте указаны номера телефонов на случай возникновении вопросов или проблем, связанных с поездкой за рубеж: (0-371) 200-33-55; (0-371) 202-33-66.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана во вторник днем провело SMS-рассылку, где сообщалось, что граждане Узбекистана, даже находясь за рубежом, могут обратиться в МЧС своей страны по номеру: (+99871) 147-10-50.

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