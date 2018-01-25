В Узбекистане все-таки появятся отдельные загранпаспорта

Начиная с января 2019 года можно будет получить новый загранпаспорт, а выездные стикеры будут отменены, действующий биометрический паспорт станет внутренним

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Узбекистане все-таки появятся отдельные паспорта для выезда за границу, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее появлялась информация, что действующие биометрические паспорта будут использоваться в качестве загранпаспортов, а для использования внутри страны введут специальные ID-карты.

По словам первого заместителя министра юстиции Нодиржона Жураева, официально стикеры ОВИР будут отменены с 1 января 2019 года.

"Начиная с января будущего года можно будет получить новый загранпаспорт, а действующий биометрический станет внутренним. То есть у граждан Узбекистана будет два паспорта. Те, у кого, заканчивается действие стикера ОВИР в этом году, могут получить новый, который будет действителен два года", — отметил Жураев корреспонденту Sputnik.

Что касается внедрения ID-карт, то этот проект рассчитан не на один год. В госпрограмме на 2018 год предусмотрено детальное изучение этого вопроса.

"В госпрограмме предусмотрено изучение процесса внедрения системы ID-карт и выработка ряда предложений. Например, с какого года можно их ввести, что для этого необходимо сделать, какие нормативные документы принять, какое оборудование приобрести. Это будет делаться поэтапно и не один год", — рассказал Жураев.

Sputnik Узбекистан Сила узбекского паспорта: где не нужна виза

По мнению чиновника, больших очередей за паспортами удастся избежать благодаря нескольким эффективным механизмам. В частности, при Минюсте уже организовано Агентство государственных услуг, которое с 2020 года также будет оказывать услуги в сфере выдачи паспортов и прописки.

Кроме того, до 1 января 2021 года граждане Узбекистана смогут выезжать по действующим биометрическим паспортам образца 2011 года в страны, с которыми установлен безвизовый режим. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина и Грузия.

Ранее источники в МВД республики отмечали Sputnik, что загранпаспорт будет 48-страничным с бордовым цветом обложки.