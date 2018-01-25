Узбекистан может войти в Международную организацию по миграции

Между Узбекистаном и МОМ уже налажены эффективные партнерские отношения, а профильные министерства и ведомства республики принимают участие в мероприятиях организации

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Вопросы, связанные с процессом вступления Узбекистана в Международную организацию по миграции (МОМ), рассматривались в ходе визита в страну делегации МОМ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

По данным пресс-службы, накануне министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Актам Хаитов принял делегацию МОМ во главе со старшим региональным советником по Европе и Центральной Азии Манфредом Профази.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с процессом вступления Узбекистана в МОМ, а также пути развития дальнейшего двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

В частности, Хаитов отметил, что между Узбекистаном и МОМ уже налажены эффективные партнерские отношения, а профильные министерства и ведомства республики принимают участие в мероприятиях организации, уточняет министерство.

В пресс-службе сообщили, что среди важных направлений совместного сотрудничества обозначена борьба против торговли людьми. В частности, министерство предложило делегации МОМ рассмотреть реализацию совместного проекта по реабилитации жертв торговли людьми, а также их трудоустройству.