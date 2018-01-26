Доклад ЦСР: у мигрантов из СНГ падает интерес к работе в России

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Центр стратегических разработок опубликовал доклад "Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения".
В докладе анализируются основные тенденции в области временной трудовой миграции, долгосрочной миграции, миграции высококвалифицированных специалистов, а также студенческой миграции.
После 2024 года население России (согласно среднему сценарию) возобновит убыль. Реализация целей миграционной и демографической политики потребует дополнительных мер по привлечению мигрантов.
При активной популяризации российского образования в странах СНГ, а также в Азии и Африке сохранится существующий сегодня (около 200 тысяч студентов очного отделения) приток. Однако в период после 2025 года можно прогнозировать снижение числа студентов из стран СНГ, прежде всего из-за уменьшения количества русскоговорящих абитуриентов.
В существующих условиях возможно снижение интереса со стороны иностранных специалистов к вхождению на российский рынок труда. Падение курса рубля и уменьшение числа внешнеэкономических связей России выталкивают уже работающих специалистов и не привлекают новых.