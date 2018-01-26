Доклад ЦСР: у мигрантов из СНГ падает интерес к работе в России

При сохранении текущих экономических условий привлекательность российского рынка для мигрантов падает, также ЦСР прогнозирует снижение притока абитуриентов из стран СНГ в Россию из-за незнания русского языка

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Центр стратегических разработок опубликовал доклад "Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения".

В докладе анализируются основные тенденции в области временной трудовой миграции, долгосрочной миграции, миграции высококвалифицированных специалистов, а также студенческой миграции.

© Sputnik/ Илья Питалев Для узбекских трудовых мигрантов пустят чартерные поезда в РФ

Авторы пришли к выводу о том, при сохранении текущих экономических условий для основных нынешних доноров (стран СНГ) привлекательность российского рынка труда будет постепенно снижаться, следствием чего станет количественное сокращение присутствия временных трудовых мигрантов.

После 2024 года население России (согласно среднему сценарию) возобновит убыль. Реализация целей миграционной и демографической политики потребует дополнительных мер по привлечению мигрантов.

При активной популяризации российского образования в странах СНГ, а также в Азии и Африке сохранится существующий сегодня (около 200 тысяч студентов очного отделения) приток. Однако в период после 2025 года можно прогнозировать снижение числа студентов из стран СНГ, прежде всего из-за уменьшения количества русскоговорящих абитуриентов.

В существующих условиях возможно снижение интереса со стороны иностранных специалистов к вхождению на российский рынок труда. Падение курса рубля и уменьшение числа внешнеэкономических связей России выталкивают уже работающих специалистов и не привлекают новых.