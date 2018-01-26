В Армении арестовали узбеков, незаконно отправлявших мигрантов в Иран

ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Служба нацбезопасности Армении пресекла канал незаконной миграции в Иран, организованный транснациональной преступной группировкой, сообщили в пятницу в пресс-центре ведомства.
В 2017 году СНБ Армении возбудила 45 уголовных дел в связи с организацией незаконной миграции. В качестве обвиняемых проходят 47 лиц – 22 гражданина Армении и 25 иностранцев, семеро объявлены в розыск.
"Органами СНБ выявлена транснациональная преступная группировка, занимающаяся организацией незаконной миграции. Группа незаконно переправляла иностранных граждан через территорию Армении в Иран, а затем в Турцию", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.