В Армении арестовали узбеков, незаконно отправлявших мигрантов в Иран

СНБ Армении арестовала четверо человек из преступной группировки, которая отправляла через Армению мигрантов в Иран, а затем в Турцию, еще трое участников ОПГ находятся в розыске

ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Служба нацбезопасности Армении пресекла канал незаконной миграции в Иран, организованный транснациональной преступной группировкой, сообщили в пятницу в пресс-центре ведомства.

В 2017 году СНБ Армении возбудила 45 уголовных дел в связи с организацией незаконной миграции. В качестве обвиняемых проходят 47 лиц – 22 гражданина Армении и 25 иностранцев, семеро объявлены в розыск.

"Органами СНБ выявлена транснациональная преступная группировка, занимающаяся организацией незаконной миграции. Группа незаконно переправляла иностранных граждан через территорию Армении в Иран, а затем в Турцию", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В СНБ отметили, что в рамках уголовного дела обвинение предъявлено семи лицам, четверо из них арестованы, трое — объявлены в розыск. В ведомстве уточнили, что арестованные, среди которых один гражданин Ирана, были задержаны во время попытки организации незаконного пересечения границы Армении гражданами Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Йемена.