Кубанские приставы в январе депортировали из РФ свыше 150 нелегалов

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Судебные приставы Гулькевичского районного отдела Кубани за январь 2018 года депортировали свыше 150 иностранцев, незаконно пребывавших на территории России, передает управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Все незаконно пребывавшие в России иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в данном районе.

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"По-прежнему по количеству нелегалов лидируют Таджикистан и Узбекистан. Туда было отправлено соответственно 45 и 43 гражданина. Тройку лидеров замыкает Украина — туда отбыли 33 человека. Также в государства гражданской принадлежности из состава бывших республик Советского Союза были отправлены 11 жителей Кыргызстана, десять армян, шесть граждан Азербайджана, пять молдаван. Двое отбыли в Грузию и по одному непрошеному гостю были отправлены в Беларусь и Казахстан", — говорится в сообщении ведомства.

В страны дальнего зарубежья были принудительно отправлены всего трое — по одному гражданину Боснии-Герцеговины, Сербии и КНДР. Для всех незаконных гостей судебными приставами были сформированы пакеты необходимых документов, после чего их отправили к пунктам пересечения государственной границы РФ.