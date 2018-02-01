Собянин: большинство иностранных мигрантов не оседают в Москве

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Численность населения Москвы сейчас стабилизировалась, она не прирастает за счет иностранных мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".
По его мнению, большинство из мигрантов не оседают в Москве и, в отличие от Европы, приезжают в Москву не за пособием, а работать и зарабатывать. По словам мэра Москвы, пока российская столица не может отказаться от иностранной рабочей силы.
"К сожалению, без мигрантов мы не можем обойтись: профицит рабочих мест составляет около двух миллионов", — сообщил мэр.
Также он отметил, что доходы от патентов мигрантов в 2017 году составили около 15 миллиардов рублей.