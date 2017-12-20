06:53 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Какую военную технику Россия передала Таджикистану

Получить короткую ссылку
43511

Новости

Все новости
Все новости
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
  • Передача военной техники Республике Таджикистан от российской стороны
Sputnik / Амир Исаев
В мероприятии принял участие посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов

В Таджикистане прошла торжественная церемония передачи российской стороной военного и военно-технического оборудования

Россия передала союзной армии Таджикистана проверенные образцы техники и вооружения, которые позволят усилить ее потенциал и повысить боевые возможности, тем самым укрепив таджикско-афганскую границу.

По словам министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо, обеспечение безопасности и стабильности всегда занимало особое место в сотрудничестве Москвы и Душанбе.

Какая техника была передана Таджикистану и как прошло это торжественное мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
военная техника, Таджикистан, Россия



Еще фотоленты

  • Дмитрий Хворостовский, архивное фото
    Последнее обновление: 16:40 24.12.2017
    16:40 24.12.2017

    Невосполнимые утраты 2017 года

    Уходящий 2017 год запомнился крупными утратами в политике, культуре и спорте. Sputnik Таджикистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях

    327
    17
  • Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
    Последнее обновление: 14:55 23.12.2017
    14:55 23.12.2017

    Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic

    Журнал National Geographic выбрал победителей междунаролного конкурса Nature Photographer of the Year

    217
    20
  • Чилийские модели, одетые в рождественском стиле, на центральном рынке в Сантьяго
    Последнее обновление: 18:57 22.12.2017
    18:57 22.12.2017

    Неделя в фотографиях

    Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан

    449
    17
  • Военнослужащие ВС РУз
    Последнее обновление: 16:47 21.12.2017
    16:47 21.12.2017

    "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!"

    Акция под девизом "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!" впервые провело в Ташкенте Министерство обороны Узбекистана

    307
    17

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054