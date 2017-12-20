Какую военную технику Россия передала Таджикистану

Россия передала союзной армии Таджикистана проверенные образцы техники и вооружения, которые позволят усилить ее потенциал и повысить боевые возможности, тем самым укрепив таджикско-афганскую границу.
По словам министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо, обеспечение безопасности и стабильности всегда занимало особое место в сотрудничестве Москвы и Душанбе.
Какая техника была передана Таджикистану и как прошло это торжественное мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.
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