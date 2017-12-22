Неделя в фотографиях

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© Sputnik/ Grigoriy Sisoev
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-07" с космодрома Байконур.

Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Чили, Китай, США, Общество, Политика



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