Неделя в фотографиях

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Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан
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Журнал National Geographic выбрал победителей междунаролного конкурса Nature Photographer of the Year
Акция под девизом "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!" впервые провело в Ташкенте Министерство обороны Узбекистана
В Таджикистане прошла торжественная церемония передачи российской стороной военного и военно-технического оборудования
Рождественская баня в Ницце, забег в Будапеште и благотворительная акция байкеров в Марселе - это неполный список городов, где люди находят разные поводы, чтобы надеть костюм главного волшебника года
В Москве назвали победителей международного хореографического конкурса "Ты супер! Танцы". Несмотря на то, что до финала не дошли участницы из Узбекистана, для них этот проект не прошел бесследно, приоткрыв им дорогу в мир большого искусства.
Проект международного делового центра Tashkent Сity будет доработан
Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта «Ты супер! Танцы» из стран постсоветского пространства
Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.
В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.
Президент Таджикистана обеспокоен ситуацией в Афганистане, особенно появлением террористов ИГ, в рядах которой находятся выходцы из стран СНГ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.
В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.
Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.
Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.
Эстония считает себя свободной от обязательства выполнить квоту ЕС на расселение иммигрантов, заявил министр юстиции республики.
Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.
В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.
Президент Таджикистана обеспокоен ситуацией в Афганистане, особенно появлением террористов ИГ, в рядах которой находятся выходцы из стран СНГ.