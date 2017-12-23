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Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic

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  • Снимок фотографа Jayaprakash Joghee Bojan, получивший главный приз и занявший первое место в категории Дикая природа
  • Снимок фотографа Todd Kennedy, занявший первое место в категории Съемка с воздуха
  • Снимок фотографа Harry Collins, получивший приз зрительских симпатий в категории Дикая природа
  • Снимок фотографа Jennifer ONeil, получивший похвальный отзыв в категории Подводная съемка
  • Снимок фотографа Bence Mate, занявший третье место в категории Дикая природа
  • Снимок фотографа Karim Iliya, занявший первое место в категории Пейзажи
  • Снимок фотографа Jim Obester, занявший первое место в категории Подводная съемка
  • Снимок фотографа Mike Olbinski, занявший третье место в категории Пейзажи
  • Снимок фотографа Matthew Smith, получивший приз зрительских симпатий в категории Подводная съемка
  • Снимок фотографа Lance McMillan, получивший похвальный отзыв в категории Дикая природа
  • Снимок фотографа Gheorghe Popa, получивший похвальный отзыв в категории Пейзажи
  • Снимок фотографа David Swindler, получивший приз зрительских симпатий в категории Съемка с воздуха
  • Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
  • Снимок фотографа Yuhan Liao, занявший второе место в категории Пейзажи
  • Снимок фотографа Takahiro Bessho, занявший 2-е место в категории Aerials
  • Снимок фотографа Michael Patrick O'Neill, занявший третье место в категории Honorable Mention
  • Снимок фотографа Wojciech Kruczynski, победивший в категории People’s Choice
  • Снимок фотографа Shane Gross, занявший 2-е место в категории Underwater
  • Снимок фотографа Greg C, занявший 3-е место в категории Aerials
  • Снимок фотографа Agathe Bernard, победивший в категории Honorable Mention
Снимок фотографа Jayaprakash Joghee Bojan, получивший главный приз и занявший первое место в категории "Дикая природа"

Журнал National Geographic выбрал победителей междунаролного конкурса Nature Photographer of the Year

Лучшие снимки выбирались в четырех номинациях:

— Дикая природа,

— Пейзаж,

— Аэросъемка,

— Подводная съемка.

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