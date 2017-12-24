Невосполнимые утраты 2017 года

Уходящий 2017 год запомнился крупными утратами в политике, культуре и спорте. Sputnik Таджикистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях

Уходящий год запомнился крупными утратами для мировой политики: ушел из жизни постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин, бывший канцлер Германии Гельмут Коль.

Серию утрат понесла и мировая культура: умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, бывший участник популярной музыкальной группы "Иванушки International" Олег Яковлев, солист известной американской рок-группы Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон, актеры Дмитрий Марьянов, народный артист СССР Алексей Баталов, Владимир Толоконников, Леонид Броневой.

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