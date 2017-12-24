06:54 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Невосполнимые утраты 2017 года

Получить короткую ссылку
327 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Писатель-сатирик Михаил Задорнов, архивное фото
  • Целитель Аллан Чумак скончался на 83-м году жизни
  • Несмотря на тяжелую работу, Виталий Чуркин всегда находил минутку для юмора
  • Дмитрий Хворостовский, архивное фото
  • Актер Дмитрий Марьянов, архивное фото
  • Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов, архивное фото
  • Честер Беннингтон, архивное фото
  • Илья Глазунов
  • Режиссер и актриса Вера Глаголева
  • Гельмут Коль во время пресс-конференции в Москве
  • Летчик-космонавт СССР, член Международной Академии астронавтики Георгий Гречко, архивное фото
  • Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко, архивное фото
  • Режиссер Шухрат Нуралиев
  • Актер Владимир Толоконников, архивное фото
  • Олег Яковлев, архивное фото
  • Ветеран футбола Виктор Царев
  • Актер Леонид Броневой
© Sputnik/ Евгений Биятов
Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни после продолжительной болезни

Уходящий 2017 год запомнился крупными утратами в политике, культуре и спорте. Sputnik Таджикистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях

Уходящий год запомнился крупными утратами для мировой политики: ушел из жизни постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин, бывший канцлер Германии Гельмут Коль.

Серию утрат понесла и мировая культура: умер всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, бывший участник популярной музыкальной группы "Иванушки International" Олег Яковлев, солист известной американской рок-группы Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон, актеры Дмитрий Марьянов, народный артист СССР Алексей Баталов, Владимир Толоконников, Леонид Броневой.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054