Космос давно вдохновляет и манит людей своей красотой
Голубое озеро — это термин, которым обычно называют три расположенных недалеко друг от друга озера — Большое, Малое и Проточное на окраине Казани.
Уходящий 2017 год запомнился крупными утратами в политике, культуре и спорте. Sputnik Узбекистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях
Журнал National Geographic выбрал победителей международного конкурса Nature Photographer of the Year
Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан
Акция под девизом "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!" впервые провело в Ташкенте Министерство обороны Узбекистана
В Таджикистане прошла торжественная церемония передачи российской стороной военного и военно-технического оборудования
Рождественская баня в Ницце, забег в Будапеште и благотворительная акция байкеров в Марселе - это неполный список городов, где люди находят разные поводы, чтобы надеть костюм главного волшебника года
В 2013 году карьерный самосвал "БелАЗ-75710" был признан самым большим в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан
Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Узбекистан с официальным визитом 13-14 декабря
Всероссийский конкурс красоты Miss Asia Russia — 2017 состоялся в Москве 13 декабря
В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии
В Соколиной службе московского Кремля несут вахту четыре ястреба, множество соколов и даже филин
Специально для ищущих уединения представляем города, население которых состоит всего из одного человека.
В октября в китайском городе Тяньцзинь появилась библиотека Биньхай.
Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан
Ростов-на-Дону появился на месте созданной указом императрицы Елизаветы Петровны таможни.
Первый город, основанный на территории современной Москвы, назывался Кучков. Его дважды сжигали захватчики и один раз свои
Президент Афганистана Ашраф Гани поздним вечером в понедельник начал официальный визит к своему северному соседу — в Узбекистан.