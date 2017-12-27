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Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года

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  • Туманность Ориона
  • Снимок планеты Сатурн сделанный зондом Кассини
  • Российские космические корабли Союз и Прогресс, пристыкованные к МКС
  • Южный полюс Юпитера, покрытый ураганами
  • Снежные дюны на Марсе
  • Крабовидная туманность
  • Цветная карта Плутона, подготовленная в НАСА
  • Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
  • Кольца Сатурна, покрытые его тенью
  • Изображение Титана, спутника Сатурна, сделанное космическим аппаратом НАСА Кассини
  • Художественное представление черных дыр, находящихся в 3 миллиардах световых лет от Земли
  • Живописные облака на Сатурне
  • Снимок туманности Кошачья Лапа и Омар, сделанный на широкоугольном телескопе, входящем в комплекс VLT
  • Карликовая планета Церера, снятая космическим аппаратом Dawn
  • Одна из первых фотографий, полученных зондом GOES-16
  • Умирающий красный гигант OH231.8+4.2, который сбрасывает окружающие его оболочки в туманности Тухлое яйцо
  • Ураган, снятый на поверхности Юпитера зондом Juno в конце октября этого года
  • Планета Марс в полный рост
  • Столкновение двух новорожденных звезд в гигантских звездных яслях в созвездии Ориона
  • Транзит Международной космической станции по диску Луны. 2 декабря 2017
  • Каролинские острова, снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским
  • Художественное изображение черной дыры в созвездии Девы, поглощающей рекордные количества материи
  • Солнечная вспышка и выброс корональной массы
  • Стыковка Союза к МКС
  • Планета Юпитер
  • Галактика NGC 5949 в созвездии Дракона, нарушающая законы распределения темной материи
  • Первые фотографии Сатурна и его колец, полученные с помощью зонда Кассини
  • Образование массивных звезд из пыли и газа в центре облака NGC 3603
  • Звезда Фомальгаут, окруженная огненным кольцом из газа и пыли
  • Ночная карта полушария Земли
© Foto: NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Туманность Ориона.

Космос давно вдохновляет и манит людей своей красотой

Лучшие кадры с планетами, созвездиями и туманностями смотрите в фотоленте Sputnik.

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Теги:
NASA, Роскосмос, Исследования космоса



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Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года
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