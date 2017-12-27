Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года

Главные темы

В Узбекистане ликвидированы два поста ППС Пост патрульно-постовой службы "Чулкувар", находящийся на границе с Кашкадарьинской областью, а также "Кизилкум" — на границе с Хорезмской областью — ликвидированы 64

Оперативники раскрыли ОПГ, 10 лет поставлявшую в Ташкент тухлое мясо Участники ОПГ получали от мясников и ветеринаров информацию о падеже скота в Кашкадарьинской области, а затем покупали зараженные туши по 10-15 тысяч сумов за кг, разделывали и поставляли для продажи уже по 25−30 тысяч сумов за кг 573