Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года

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Космос давно вдохновляет и манит людей своей красотой
Лучшие кадры с планетами, созвездиями и туманностями смотрите в фотоленте Sputnik.
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Голубое озеро — это термин, которым обычно называют три расположенных недалеко друг от друга озера — Большое, Малое и Проточное на окраине Казани.
Уходящий 2017 год запомнился крупными утратами в политике, культуре и спорте. Sputnik Таджикистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях
Журнал National Geographic выбрал победителей международного конкурса Nature Photographer of the Year
Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан
Пост патрульно-постовой службы "Чулкувар", находящийся на границе с Кашкадарьинской областью, а также "Кизилкум" — на границе с Хорезмской областью — ликвидированы
Участники ОПГ получали от мясников и ветеринаров информацию о падеже скота в Кашкадарьинской области, а затем покупали зараженные туши по 10-15 тысяч сумов за кг, разделывали и поставляли для продажи уже по 25−30 тысяч сумов за кг
Родственники владельца фабрики "Меньшевик" заявили, что у него было разрешение на оружие, а также отметили, что он обладает вспыльчивым характером
В Казахстане предложили ввести возрастное ограничение для доступа к информации, пропагандирующей нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на неформальном саммите СНГ заявил, что распространение идеологии "Исламского государства" усилилось.
В таджикском Худжанде в результате шквалистого ветра повалены десятки деревянных электрических опор и даже новогодняя елка.
Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев, ранее приговоренный к смертной казни и помилованный президентом, получил десять суток ареста.
Александр Лукашенко увеличил срок безвизового пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях до десяти дней и расширил разрешенные зоны пребывания.
С внутренним общегражданским паспортом Абхазии нового образца с начала 2018 года можно будет пересекать абхазско-российскую границу.
На сторожевых заставах российской военной базы в Армении завершились мероприятия по подготовке к зимнему периоду и новогодним праздникам.
Сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время в Латвии начат на портале общественных инициатив.
В январе Калининградская пригородная пассажирская компания запустит тестовые поезда в Литву по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гдыня.
О чем говорили президенты России в и Молдовы Владимир Путин и Игорь Додон в Москве, написал в соцсетях молдавский лидер.
Жительница Эстонии обратилась за помощью к полиции Кингисеппского района Ленинградской области России в поисках своего мужа.
Вода в столицу Южной Осетии временно будет поступать по вспомогательной линии, пока основной водовод не заработает в обычном режиме.
В Казахстане предложили ввести возрастное ограничение для доступа к информации, пропагандирующей нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на неформальном саммите СНГ заявил, что распространение идеологии "Исламского государства" усилилось.
В таджикском Худжанде в результате шквалистого ветра повалены десятки деревянных электрических опор и даже новогодняя елка.