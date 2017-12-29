Праздник к нам приходит: Ташкент засиял новогодними огнями

Традиционно самая большая новогодняя красавица будет ждать гостей на площади Мустакиллик, также елки засияли у городского Цирка и на крупных площадях города.
Торгово-развлекательные центры столицы превратились в волшебный мир со сказочными героями, новогодними подарками и затейливой иллюминацией.
Праздничной атмосферой горожане смогут насладиться целых пять дней — с 30 декабря по 3 января в республике объявлены выходные.
Приглашаем и вас прогуляться по новогоднему Ташкенту с нашей фотолентой.
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