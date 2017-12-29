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Праздник к нам приходит: Ташкент засиял новогодними огнями

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Тема:
Новый год в Узбекистане (32)
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  • Количество Дедов Морозов на улицах города просто запредельное
Sputnik
Дед Мороз и Снегурочка в одном из торговых центров Ташкента.

До Нового года остались считаные дни, а столица Узбекистана уже украшена гирляндами, нарядными елями и затейливыми узорами вдоль улиц и на площадях

Традиционно самая большая новогодняя красавица будет ждать гостей на площади Мустакиллик, также елки засияли у городского Цирка и на крупных площадях города.

Торгово-развлекательные центры столицы превратились в волшебный мир со сказочными героями, новогодними подарками и затейливой иллюминацией.

Ташкент готовится к Новому году
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Гуляй — не хочу: на Новый год узбекистанцы отдохнут пять дней подряд
Проспекты Ташкента также святятся миллионами огней, в некоторых местах образуя целые световые туннели. Фасады некоторых зданий превратились в огромные экраны, один из таких "телевизоров" под открытым небом зажегся на фасаде гостиницы "Узбекистан" рядом с площадью Амира Тимура.

Праздничной атмосферой горожане смогут насладиться целых пять дней — с 30 декабря по 3 января в республике объявлены выходные.

Приглашаем и вас прогуляться по новогоднему Ташкенту с нашей фотолентой.

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Тема:
Новый год в Узбекистане (32)
Теги:
Ташкент, Праздничные и выходные дни



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