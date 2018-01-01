15:59 01 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Участницы шоу "Ты супер! Танцы" из Узбекистана - в Сантк-Петербурге

Получить короткую ссылку
Тема:
Международный конкурс "Ты супер! Танцы" (53)
22 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Участница проекта Ты супер! Танцы из Узбекистана Анастасия Молокова во время экскурсии в Царском Селе
  • Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе
  • Участницы проекта Ты супер! Танцы из Узбекистана во время мастер-класс балерины Любой Андреевой
  • Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе
  • Участники проекта Ты супер! Танцы во время мастер-класс балерины Любой Андреевой
  • Участницы проекта Ты супер! Танцы во время посещения грандмаркета в Санкт-Петербурге
  • Участники проекта Ты супер! Танцы во время посещения грандмаркета в Санкт-Петербурге
  • Валерий Гергиев встретился с участниками проекта Ты супер! Танцы
  • Участницы проекта Ты супер! Танцы из Узбекистана во время посещения грандмаркета в Санкт-Петербурге
  • Валерий Гергиев встретился с участниками проекта Ты супер! Танцы
  • Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева встретилась с участниками проекта Ты супер! Танцы
Sputnik / Александр Гальперин
Участница проекта "Ты супер! Танцы" из Узбекистана Анастасия Молокова во время экскурсии в Царском Селе

Международное информационное агентство и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург

Целую неделю ребята осматривали достопримечательности культурной столицы, встречались со знаменитостями, а в редких перерывах, конечно же, танцевали.

График был очень напряженным: посмотрели практически все, чем славится Санкт-Петербург. В программе были Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Эрмитаж. Побывали ребята на опере в Мариинке и на балете в Михайловском театре, погуляли по Невскому и Фонтанке, померзли под ветром на набережной Невы и побродили в сквере у Медного всадника.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

 

 

 

Тема:
Международный конкурс "Ты супер! Танцы" (53)
Теги:
Санкт-Петербург, Россия



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе
Участницы шоу "Ты супер! Танцы" из Узбекистана - в Сантк-Петербурге
Автобус для перебравших на корпоративах японцев
Автобус для перебравших запустили перед праздниками в Японии
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054