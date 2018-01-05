Новый год: как видят этот праздник наши хвостатые друзья

Новогодние праздники - счастливое время не только для людей, но и для их домашних животных, которые получают возможность полакомиться чем-нибудь вкусным с праздничного стола или тайком стащить шарик с елки

Иллюстратор из России Ландыш Ахметзянова, автор проекта Lingvistov, создала серию новогодних иллюстраций, в которых показала, как кошки и собаки видят всеми любимый праздник.

Поскольку в России новогодние праздники длятся целых 10 дней, животным есть, чем позабавить себя в свободное время. Иногда их поведение вызывает у хозяев улыбку, а иногда бывает не до смеха от этих проделок.

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