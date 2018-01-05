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Новый год: как видят этот праздник наши хвостатые друзья

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  • Что это? Это можно съесть? Я это съем.
  • Каждый год одно и то же. Ты меня так наряжаешь, а потом удивляешься, что я роняю елку
  • Дорогой Санта! Пожалуйста, орехи!
  • Все в порядке, они подумают, что Санта все съел
  • Опять пришло это время года
  • Что значит: У Санты уже достаточно оленей?
  • Так блестит! Я должен это уничтожить!
  • Да все равно. Я звезда.
  • Слава богу ты дома! Елка упала в обморок!
  • Твой подарок в моем лотке
"Что это? Это можно съесть? Я это съем".

Новогодние праздники - счастливое время не только для людей, но и для их домашних животных, которые получают возможность полакомиться чем-нибудь вкусным с праздничного стола или тайком стащить шарик с елки

Иллюстратор из России Ландыш Ахметзянова, автор проекта Lingvistov, создала серию новогодних иллюстраций, в которых показала, как кошки и собаки видят всеми любимый праздник. 

Поскольку в России новогодние праздники длятся целых 10 дней, животным есть, чем позабавить себя в свободное время. Иногда их поведение вызывает у хозяев улыбку, а иногда бывает не до смеха от этих проделок.

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Теги:
Новый год



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