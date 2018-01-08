У Короля день рождения: топ снимков Элвиса Пресли

Пресли — лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), а в 1986 году уже после смерти его включили в Зал славы рок-н-ролла

Восьмого января родился американский певец Элвис Пресли.

У "короля рок-н-ролла" — 150 альбомов, которые достигли золотого, платинового или мультиплатинового статуса в США. Из них десять достигли первого места в хит-парадах.

Кроме того, у Пресли больше песен, чем у других звезд, которые попадали в "горячую сотню" хит-парада Billboard.

Sputnik Молдова предлагает читателям фотоподборку, иллюстрирующую жизнь и творчество Элвиса Пресли.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.