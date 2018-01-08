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У Короля день рождения: топ снимков Элвиса Пресли

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  • Статуя певца Элвиса Пресли в Мемфисе
© AP Photo/
Певец Элвис Пресли, 1972 год

Пресли — лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), а в 1986 году уже после смерти его включили в Зал славы рок-н-ролла

Восьмого января родился американский певец Элвис Пресли.

У "короля рок-н-ролла" — 150 альбомов, которые достигли золотого, платинового или мультиплатинового статуса в США. Из них десять достигли первого места в хит-парадах.

Кроме того, у Пресли больше песен, чем у других звезд, которые попадали в "горячую сотню" хит-парада Billboard.

Sputnik Молдова предлагает читателям фотоподборку, иллюстрирующую жизнь и творчество Элвиса Пресли.

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Теги:
рок-н-ролл, Элвис Пресли



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