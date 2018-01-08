У Короля день рождения: топ снимков Элвиса Пресли

Восьмого января родился американский певец Элвис Пресли.
У "короля рок-н-ролла" — 150 альбомов, которые достигли золотого, платинового или мультиплатинового статуса в США. Из них десять достигли первого места в хит-парадах.
Кроме того, у Пресли больше песен, чем у других звезд, которые попадали в "горячую сотню" хит-парада Billboard.
Sputnik Молдова предлагает читателям фотоподборку, иллюстрирующую жизнь и творчество Элвиса Пресли.
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