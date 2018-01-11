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Красочный полет: фестиваль воздушных змеев в Индии в самом разгаре

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  • Уже не первый год Индия является страной проведения одного из крупнейших в мире Международных фестивалей бумажных змеев.
  • Ежегодно такие праздники проходят в городах Франции, Италии, Великобритании, Дании.
  • В этом году фестиваль проходит с 7 по 14 января. В Индии же это время знаменуется проведением праздника зимнего солнцестояния - Уттараяна (на юге Индии он получил название Понгаль).
  • Запуск в небо воздушных змеев является символом пробуждения богов от глубокого сна и вознесения им молитвы о хорошем урожае.
  • Впервые воздушные змеи упоминаются в индийской культуре более 1000 лет назад: в песнях и многочисленных миниатюрах.
  • В дальнейшем традиция получила продолжение в развлекательном русле: запуск воздушных змеев был спортом местных царей и набобов.
  • Задолго до начала фестиваля дома Ахмадабада превращаются в маленькие фабрики по производству самых разнообразных воздушных змеев.
  • Сам фестиваль бумажных змеев в Индии начинается с рассветом и длится на протяжении суток, продолжаясь до глубокой ночи.
  • В программе фестиваля не только свободный запуск воздушных змеев, но и проведение настоящих боев и соревнований между ними среди мастеров и любителей.
  • Несмотря на то, что в основной день фестиваля 14 января главное действо разворачивается на городской набережной, большая часть веселья сосредотачивается среди местных жителей в Старом городе, где люди запускают воздушных змеев прямо с крыш своих домов.
  • Посетить фестиваль бумажных змеев в Индии и добраться до Ахмадабада можно на самолёте. Расстояние от аэропорта до центра города составляет около 14 км.
AP Photo / Ajit Solanki
Уже не первый год Индия является страной проведения одного из крупнейших в мире Международных фестивалей бумажных змеев.

Фестиваль воздушных змеев в Индии проходит с 7 по 14 января и совпадает с проведением праздника зимнего солнцестояния - Уттараяна (на юге Индии он получил название Понгаль)

Праздник Уттараяна гармонично соединяется с яркими и жизнерадостными нотами проводимого фестиваля. Задолго до начала фестиваля дома Ахмадабада превращаются в маленькие фабрики по производству самых разнообразных воздушных змеев.

Сам фестиваль бумажных змеев в Индии начинается с рассветом и длится на протяжении суток, продолжаясь до глубокой ночи. С наступлением ночи приходит время для светящихся змеев (с прикрепленными к ним маленькими фонариками) и фейерверков.

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Теги:
воздушный змей, фестиваль, фотолента, Индия



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