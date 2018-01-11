Красочный полет: фестиваль воздушных змеев в Индии в самом разгаре

Праздник Уттараяна гармонично соединяется с яркими и жизнерадостными нотами проводимого фестиваля. Задолго до начала фестиваля дома Ахмадабада превращаются в маленькие фабрики по производству самых разнообразных воздушных змеев.
Сам фестиваль бумажных змеев в Индии начинается с рассветом и длится на протяжении суток, продолжаясь до глубокой ночи. С наступлением ночи приходит время для светящихся змеев (с прикрепленными к ним маленькими фонариками) и фейерверков.
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