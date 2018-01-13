Неделя в фотографиях

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© Sputnik/ Aleksandr Kondratuk
Участники клубной самодеятельности во время обряда святочного гадания в казачьем селе Кидыш.

Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан

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