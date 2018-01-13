Неделя в фотографиях

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Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik Узбекистан
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Байкал - одно из древнейших озер планеты и самое глубокое озеро в мире
Фестиваль воздушных змеев в Индии проходит с 7 по 14 января и совпадает с проведением праздника зимнего солнцестояния — Уттараяна (на юге Индии он получил название Понгаль)
Бывший солист Большого театра Александр Ведерников умер 9 января на 91-м году жизни
Пресли — лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), а в 1986 году уже после смерти его включили в Зал славы рок-н-ролла.
Шохжахон Эргашев одержал очередную победу нокаутом над американцем Сонни Фредриксон в рамках вечера профессионального бокса в США
Президент предложил создать в структуре МИД отдельные профильные подразделения, занимающиеся вопросами расширения внешнеэкономических связей, продвижения экспорта и привлечения инвестиций
Кадровые назначения произошли в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях
Российский рубль укрепился в ЕАЭС благодаря дедолларизации в Казахстане, считает аналитик инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.
В родовом селе Чингиза Айтматова Шекер в Таласской области Кыргызстана будет построен культурный комплекс "Чынгыз Ордо".
Госдеп США включил Таджикистан в группу самых безопасных и рекомендованных к посещению стран.
Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.
Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершает дипломатическую миссию по собственному желанию, заявили в диппредставительстве.
Подопечные общественной организации "Киараз" побывали на Кремлевской елке, посетили Московский океанариум и Музей космонавтики.
Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.
Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.
Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.
Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.
Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.
В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.
Российский рубль укрепился в ЕАЭС благодаря дедолларизации в Казахстане, считает аналитик инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.
В родовом селе Чингиза Айтматова Шекер в Таласской области Кыргызстана будет построен культурный комплекс "Чынгыз Ордо".
Госдеп США включил Таджикистан в группу самых безопасных и рекомендованных к посещению стран.