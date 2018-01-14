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Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте

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Все новости
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
  • Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Министерство обороны Узбекистана
По данным Global Firepower, Узбекистан стал мощнейшей военной державой в Центральной Азии в 2015 году...

Узбекистан широко и торжественно отмечает 14 января один из главных государственных праздников – День защитников Родины.

По данным Global Firepower, Узбекистан стал мощнейшей военной державой в Центральной Азии в 2015 году и удерживает этот статус на 48-й позиции мирового рейтинга с большим отрывом от соседей по региону — Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана. А в перспективе планирует наращивать военную мощь.

Расходы Узбекистана на оборону в 2018 году составят до 4% ВВП и более 1,4 миллиарда долларов.

Численность ВС Узбекистана составляет около 60 тысяч человек.

 

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