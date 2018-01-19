Ледяная стена: снимки Ниагарского водопада в мороз

Грохот водопада слышен на расстоянии многих километров, особенно ночью, поэтому человек, стоящий у самой Ниагары, ничего не слышит (отсюда и пошло название, по-индейски "Ниагара — "грохочущая вода").

Водопад замерзал в 1848 и 1912 году. В декабре в соседние страны пришел аномальный холод из Арктики, поэтому некоторые водопады на реке Ниагара застыли. Например, замерз водопад Подкова, который находится с канадской стороны. Смотрите кадры зимнего водопада, снятые этой зимой, в нашей фотоленте.

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