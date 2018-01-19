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Ледяная стена: снимки Ниагарского водопада в мороз

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  • Высота водопадов составляет 53 метра. Подножие Американского водопада заслоняет нагромождение камней, из-за чего его видимая высота — только 21 метр. Ширина Американского водопада — 323 метра, водопада Подкова — 792 метра.
  • Наиболее красочный вид на водопад открывается с канадского берега. В нескольких сотнях метров ниже по течению от водопада через Ниагару перекинут Радужный мост, открытый для передвижения легкового автотранспорта и пешеходов между двумя странами.
  • Водопад появился благодаря Висконсинскому оледенению, закончившемуся около 6000 лет назад. Североамериканские Великие озёра и река Ниагара — это результат активности последнего ледникового щита, двигавшегося с территории восточной Канады.
  • Ледник двигался подобно бульдозеру, перемалывая и передвигая камни и почву. Кое-где он углубил и расширил русла рек, создав озёра, а в других местах засыпал их, заставив эти реки впоследствии прокладывать новые русла.
  • После того как лед растаял, вода из Великих озёр стала стекать через реку Ниагару. Она проложила русло через куэсту, образованную главным образом тремя формациями.
  • Слово Ниагара, по одной из версий, произошло от названия ирокезского поселения Ongniaahra, что в переводе означает буквально раздвоенная земля.
  • Наблюдательный пункт у подножия Ниагарского водопада. Под водопадом построены гидроэлектростанции суммарной мощностью до 4,4 гигаватта.
  • Около 11 тысяч лет назад Ниагарский водопад находился между городами Льюистон, штат Нью-Йорк, и Куинстон, провинция Онтарио, но эрозия привела к тому, что водопад отступил на несколько миль к югу. Рядом с ним (вверх по течению) находится остров Гоут, который разделяет течение реки.
  • В XIX веке туризм вошел в моду, и к середине века эта отрасль стала основной в этом регионе. В начале XIX века это место посетил брат Наполеона Бонапарта Жером со своей невестой. Требовалась переправа через реку, и в 1848 году был построен сначала пешеходный, а затем и Ниагарский подвесной мост.
  • Ниагарские водопады — это водопад Подкова, иногда еще называемый Канадским водопадом, Американский водопад и водопад Фата.
© AFP 2018/ Geoff Robins
Высота водопадов составляет 53 метра. Подножие Американского водопада заслоняет нагромождение камней, из-за чего его видимая высота — только 21 метр. Ширина Американского водопада — 323 метра, водопада Подкова — 792 метра.

Ниагарский водопад — чудо природы, одна из главных достопримечательностей Северной Америки, место, куда стремятся миллионы туристов

Грохот водопада слышен на расстоянии многих километров, особенно ночью, поэтому человек, стоящий у самой Ниагары, ничего не слышит (отсюда и пошло название, по-индейски "Ниагара — "грохочущая вода").

Водопад замерзал в 1848 и 1912 году. В декабре в соседние страны пришел аномальный холод из Арктики, поэтому некоторые водопады на реке Ниагара застыли. Например, замерз водопад Подкова, который находится с канадской стороны. Смотрите кадры зимнего водопада, снятые этой зимой, в нашей фотоленте.

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Теги:
США



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Ниагарские водопады — это водопад Подкова, иногда еще называемый Канадским водопадом, Американский водопад и водопад Фата.
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