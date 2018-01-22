"Гонка героев" захватила Европу: как участники прошли путь "Формулы-1"

Первая в истории проведения соревнований по преодолению препятствий "Гонка героев" за рубежом состоялась в субботу в Германии на гоночной трассе Нюрбургринг при огромном интересе и активности со стороны немецких и европейских участников, сильном ветре, тумане и обильном снегопаде.

Участники должны были преодолеть 12-километровую трассу, которую организаторы любовно назвали Winterhell ("зимний ад"). Как они с этим справились, смотрите в нашей фотоленте.

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