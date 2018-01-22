15:24 22 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

"Гонка героев" захватила Европу: как участники прошли путь "Формулы-1"

Получить короткую ссылку
2610

Новости

Все новости
Все новости
  • Гонка Героев — командная военно-спортивная игра в Российской Федерации. Проводится при поддержке Минобороны России. Впервые проходит на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
  • Гонка проходила на трассе Нюрбургринг. Это бывшая трасса Формулы-1, а сегодня на этой петле можно прокатиться с водителем на Ferrari, McLaren, Porsche Cayman GT4 MR или самому сесть за руль.
  • Гонка организована российской спортивной организацией Лига героев. Лига занимается проведением спортивно-развлекательных мероприятий для массовой аудитории. Организация была создана в 2015 году, руководит Лигой Ксения Шойгу.
  • Участники прошли 12-километровую трассу на северной петле Нюрбургринга и преодолели десятки сложнейших препятствий: горки, лабиринт, наклонные стены, даже прокатились на тарзанке.
  • По словам организаторов проекта, препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. Герои преодолевают рукоходы, тоннели и даже целые полосы разведчика.
  • Принять участие может каждый желающий — достаточно позвать друзей, зарегистрироваться на сайте или присоединиться к единомышленникам уже на самом забеге.
  • Только за 2016 год количество участников и зрителей Гонки героев достигло рекордной отметки в 200 тысяч человек. В 2017 география проекта расширилась — от Москвы и Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского, охватив 20 самых крупных регионов России. В этом году гонка впервые проходит в международном формате.
  • 900 гостей из Германии, Бельгии, Швейцарии, других стран и 150 приехавших из России специально для участия в этой гонке преодолели трассу с радостью, стонами, слезами радости и разочарования.
  • Сама 12-километровая трасса, которую организаторы назвали Winterhell (зимний ад), была условно разбита на 17 этапов.
  • Каждый из этапов заканчивался каким-нибудь препятствием. Чем ближе был финиш, тем все более сложными, если не сказать непреодолимыми становились препятствия.
  • Первое препятствие называлось Забор, его нужно было либо перелезть, либо проползти под ним. На последнее препятствие - Олимп высотой в девять метров - нужно было вбежать по скользкой платформе, ухватиться за канат и подняться на самую вершину при помощи рук и ног.
  • Гонка героев — это состязание на полосе препятствий, похожей на ту, где проходят подготовку бойцы спецподразделений.
  • Один из этапов гонки - препятствие рукоходы на брусьях и канатах, лабиринты, качающиеся бревна и многое другое.
  • Участница первой международной Гонки героев, проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
  • Накануне гонки и после нее спортсмены принимают участие в Pastaparty, где набираются калорий. Во время прохождения трассы участники пьют чай, воду, едят бананы и пироги.
  • Участником гонки может стать любой желающий. За небольшие деньги участник получает фирменный жетон, стартовую манишку с номером, шапку и перчатки.
  • Эта гонка стала первой пробой сил российских организаторов проекта в Евросоюзе. Руководитель Лиги героев Ксения Шойгу приняла участие в забеге на равных со всеми.
© Sputnik/ Максим Блинов
"Гонка Героев" — командная военно-спортивная игра в Российской Федерации. Проводится при поддержке Минобороны России. Впервые проходит на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.

Гонка проходила на трассе Нюрбургринг — бывшей трассе "Формулы-1", организована была командой Ксении Шойгу

Первая в истории проведения соревнований по преодолению препятствий "Гонка героев" за рубежом состоялась в субботу в Германии на гоночной трассе Нюрбургринг при огромном интересе и активности со стороны немецких и европейских участников, сильном ветре, тумане и обильном снегопаде.

Участники должны были преодолеть 12-километровую трассу, которую организаторы любовно назвали Winterhell ("зимний ад"). Как они с этим справились, смотрите в нашей фотоленте.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

 

Теги:
Гонка героев, Евросоюз, Ксения Шойгу, Германия



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимняя трасса
    Инспектор мороз

    В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.

  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    Призыв о помощи

    Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов

  • Вид на Бакинскую бухту, фото из архива
    В борьбе за выставку

    После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.

  • Обвиняемые по делу Регнума в зале суда
    Дайте срок!

    Государственный обвинитель попросит реальный срок для белорусских авторов российского информационного агентства Regnum.

  • Ски-тур.
    Вставай на лыжи

    О развитии зимних видов спорта в Абхазии рассказал один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски".

  • Президент Премьер-Министр и Министр Обороны Армении
    Ставки сделаны

    Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?

  • Рижский завод шампанских вин
    Где же кружка?

    В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.

  • Французские военные
    Триста французов

    В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов

  • Флаг Румынии
    Не брат ты мне…

    Менее трети жителей Румынии считают объединение их страны с Молдовой необходимым или очень необходимым.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Обреченные экономики

    Балтийские экономики не смогут развиваться, пока Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза, считает экономический эксперт.

  • Алан Хугаев стал лучшим боксером чемпионата Осетии
    Не только гранды

    В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.

  • Зимняя трасса
    Инспектор мороз

    В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.

  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    Призыв о помощи

    Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Гонка Героев — командная военно-спортивная игра в Российской Федерации. Проводится при поддержке Минобороны России. Впервые проходит на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
"Гонка героев" захватила Европу: как участники прошли путь "Формулы-1"
Что белорусы знают об Узбекистане
В Ташкенте тепло и вкусно готовят: что белорусы думают об узбеках
Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
25-летняя дружба Ташкента и Минска

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054