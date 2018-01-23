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Афганский Брюс Ли — Аббас Ализадэ

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  • Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
  • Он даже взял себе псевдоним и называет себя не иначе, как Брюс Хазарейский.
  • Аббас Ализадэ - это двадцатилетний парень, который живет в Афганистане. Аббас Ализадэ моментально стал звездой интернета
  • Афганский Брюс Ли – Абас Ализадэ
  • Молодой человек очень похож на Брюса Ли внешностью. Он мечтает стать чемпионом, таким, каким был легендарный Брюс Ли.
  • Аббас Ализадэ живет в Кабуле, ему только 23 года, однако он уже довольно сильно продвинулся в изучении искусства кунг-фу.
  • Он мечтает стать мировым чемпионом и сниматься в кинолентах. Свое будущее он представляет в Голливуде, в качестве актера.
  • Парень вынужден тренироваться в разрушенном дворце в Кабуле.
  • Аббас уже достиг популярности в Кабуле: на улице его узнают и часто просят сфотографироваться.
© Foto: Provided by the secretary of Abbas Alizadeh
Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ.

Весь мир поразили кадры, на которых молодой человек из Афганистана, как две капли воды похожий на легендарного актера и мастера восточных единоборств — Брюса Ли, демонстрирует его классические приемы и стойки

Аббас Ализадэ живет в Кабуле, ему только 20 лет, однако он уже довольно сильно продвинулся в изучении искусства кунг-фу.

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Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
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