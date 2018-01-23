Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ.

Аббас Ализадэ живет в Кабуле, ему только 20 лет, однако он уже довольно сильно продвинулся в изучении искусства кунг-фу.
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Аббас Ализадэ живет в Кабуле, ему только 20 лет, однако он уже довольно сильно продвинулся в изучении искусства кунг-фу.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.
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Премьер Казахстана призвал руководителей госорганов, организаций и частных компаний не задерживать допоздна работников связи с обрушившимися морозами.
Президент Кыргызстана посоветовал гражданам республики покупать больше коров, чтобы не становиться трудовыми мигрантами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе