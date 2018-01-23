Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ.

Весь мир поразили кадры, на которых молодой человек из Афганистана, как две капли воды похожий на легендарного актера и мастера восточных единоборств — Брюса Ли, демонстрирует его классические приемы и стойки

Аббас Ализадэ живет в Кабуле, ему только 20 лет, однако он уже довольно сильно продвинулся в изучении искусства кунг-фу.

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