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Кунашир: остров четырех вулканов

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© Sputnik/ Andrey Shapran
Кальдера вулкана Головнина на правом берегу озеро Кипящего. Остров состоит из трех горных массивов. Равнинные участки занимают лишь небольшую площадь в южной части острова, где множество горячих источников.

Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды

На языке айнов — коренных жителей этих земель — это место называлось "черным островом" из-за его темной почвы, хвойных лесов и действующих вулканов. Заповедные земли Курил — в фотоленте РИА Новости.

Теги:
Курильские острова



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