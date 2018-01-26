Кунашир: остров четырех вулканов

На языке айнов — коренных жителей этих земель — это место называлось "черным островом" из-за его темной почвы, хвойных лесов и действующих вулканов. Заповедные земли Курил — в фотоленте РИА Новости.
Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды
На языке айнов — коренных жителей этих земель — это место называлось "черным островом" из-за его темной почвы, хвойных лесов и действующих вулканов. Заповедные земли Курил — в фотоленте РИА Новости.
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