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Молодые, яркие, энергичные: современная молодежь и студенты из СССР

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© Sputnik/ Sviridova
Студенты поют песни под гитару на вечеринке.

Студенческая жизнь для многих является предметом приятной ностальгии - студенческие годы зачастую представляются самым счастливым временем

О том, какими студенты были во времена СССР, и как они изменились сегодня — в нашей фотоподборке.

 

 




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    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

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    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

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