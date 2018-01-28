Молодые, яркие, энергичные: современная молодежь и студенты из СССР

О том, какими студенты были во времена СССР, и как они изменились сегодня — в нашей фотоподборке.
Студенческая жизнь для многих является предметом приятной ностальгии - студенческие годы зачастую представляются самым счастливым временем
О том, какими студенты были во времена СССР, и как они изменились сегодня — в нашей фотоподборке.
Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды
25 января 1938 года родился советский поэт, актер, автор и исполнитель песен, автор прозаических произведений Владимир Семенович Высоцкий
Весь мир поразили кадры, на которых молодой человек из Афганистана, как две капли воды похожий на легендарного актера и мастера восточных единоборств — Брюса Ли, демонстрирует его классические приемы и стойки
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Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.
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Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.