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Как Ташкент встретил триумфаторов чемпионата Азии U23

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  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
  • Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Победителей турнира среди футболистов до 23 лет встречали многочисленные болельщики, официальные лица страны и десятки журналистов.

Жаркую встречу устроили болельщики сборной Узбекистана U23, которая вернулась с победой с чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет

Самолет с игроками приземлился в аэропорту Ташкента 28 января примерно в 23:30 по местному времени, но, несмотря на поздний час и ощутимо морозную для Ташкента погоду (на улице минус 11 градусов), спортсменов пришли встретить и поздравить с успехом тысячи фанатов.

Карнай, сурнай и тысячи флагов: как Ташкент встретил победителей ЧА
© Sputnik. /Рамиз Бахтияров
Ташкенту не до сна: как столица Узбекистана встретила победителей ЧА
Как встречали триумфаторов турнира в столице Узбекистана, смотрите в фотоленте Sputnik.

Сборная Узбекистана U23 в финальном матче азиатского первенства 27 января смогла одолеть команду Вьетнама со счетом 2:1, забив решающий мяч за две минуты до истечения дополнительного времени. Примечательно, что оба гола подопечные Равшана Хайдарова забили с углового.

Чемпионат Азии по футболу среди молодежных команд проходил в Китае с 9 по 27 января. На стадии плей-офф узбекистанцы разгромили в четвертьфинале фаворитов турнира — сборную Японии со счетом 4:0, в дополнительное время обыграли с внушительным преимуществом представителей Южной Кореи — 4:1.

 

Теги:
Молодежная сборная Узбекистана, Узбекистан, Футбол



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