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Чемпионы Азии по футболу, потоп в Париже и юбилей Высоцкого

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  • Жаркую встречу устроили болельщики сборной Узбекистана U23, которая вернулась с победой с чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет
© Sputnik/ Alexei Druzhinin
24 января 2018. Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми актерами, задействованными в театральной постановке "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", во время посещения культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" в преддверии 80-летия со дня рождения поэта

За прошедшую неделю в Узбекистан самолет сборной U23 вернулся с абсолютными чемпионами Азии по футболу, президент республики ознакомился с производством соков, а в Европе снова произошли природные аномалии

Какую встречу болельщики устроили футболистам, на каком транспорте теперь передвигаются парижане, а также как выглядит Джелалабад в Афганистане после взрыва, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото недели, Узбекистан



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