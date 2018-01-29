Чемпионы Азии по футболу, потоп в Париже и юбилей Высоцкого

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Мирзиёев в Кашкадарье: авто в подарок, военный аэродром и лимоны Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым производством в Кашкадарьинской области, развитием туризма, а также с планами местных властей по решению вопроса водоснабжения 217

ГУВД Ташкента о публикации фото "жриц любви": мы все делаем правильно Представители Главного управления внутренних дел Ташкента разъяснили, почему они пошли на этот шаг и как он повлиял на снижение преступности 1219