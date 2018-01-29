Чемпионы Азии по футболу, потоп в Париже и юбилей Высоцкого

Какую встречу болельщики устроили футболистам, на каком транспорте теперь передвигаются парижане, а также как выглядит Джелалабад в Афганистане после взрыва, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
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Какую встречу болельщики устроили футболистам, на каком транспорте теперь передвигаются парижане, а также как выглядит Джелалабад в Афганистане после взрыва, смотрите в еженедельной подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
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Представители Главного управления внутренних дел Ташкента разъяснили, почему они пошли на этот шаг и как он повлиял на снижение преступности
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Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.
На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.
Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов