00:57 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков оценил помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

© Sputnik/ Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
26510

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства", планировавших осуществить теракт 16 декабря в Казанском соборе

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Пресс-секретарь руководителя России Дмитрий Песков заявил, что российским и американским спецслужбам надо стремиться к такому взаимодействию, как в случае с предотвращением теракта в Санкт-Петербурге.

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Петербурге
ФСБ РФ
В Петербурге предотвратили атаку террористов
"Определенные контакты между спецслужбами осуществляются спорадически. Но вы видите, что в данном случае это весьма результативная информация, которая помогла спасти много жизней. И, безусловно, это не может не вызывать удовлетворения, чувства признательности, о чем и сообщил вчера в ходе телефонного разговора наш президент президенту (США Дональду) Трампу. И не может не являть собой образцовый пример двустороннего сотрудничества в области борьбы с терроризмом, именно к таким стандартам нам и нужно стремиться, чтобы они задавали нам дальнейший курс", — сказал Песков РИА Новости.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства" (запрещенная у Узбекистане и РФ террористическая организация), планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в воскресенье вечером провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла обнаружить и задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
теракт, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
LIVE: Финал международного танцевального конкурса Ты супер! Танцы на НТВ
LIVE: Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054