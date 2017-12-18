Песков оценил помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Пресс-секретарь руководителя России Дмитрий Песков заявил, что российским и американским спецслужбам надо стремиться к такому взаимодействию, как в случае с предотвращением теракта в Санкт-Петербурге.

ФСБ РФ В Петербурге предотвратили атаку террористов

"Определенные контакты между спецслужбами осуществляются спорадически. Но вы видите, что в данном случае это весьма результативная информация, которая помогла спасти много жизней. И, безусловно, это не может не вызывать удовлетворения, чувства признательности, о чем и сообщил вчера в ходе телефонного разговора наш президент президенту (США Дональду) Трампу. И не может не являть собой образцовый пример двустороннего сотрудничества в области борьбы с терроризмом, именно к таким стандартам нам и нужно стремиться, чтобы они задавали нам дальнейший курс", — сказал Песков РИА Новости

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства" (запрещенная у Узбекистане и РФ террористическая организация), планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в воскресенье вечером провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла обнаружить и задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.