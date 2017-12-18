Российские офицеры-наблюдатели прекращают работу в Донбассе

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Российские офицеры прекратят свою работу и покинут Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе со вторника, 19 декабря. Об этом передает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении дипломатов сообщается, что украинская сторона сознательно создавала для работавших в составе СЦКК военных из России трудности и чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей.
"В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам", — говорится в заявлении.
Дипломаты также отмечают, что с 1 января 2018 года на Украине будет введен новый порядок пребывания в стране, согласно которому российским военным пришлось бы передавать киевским властям свои подробные персональные данные.
В МИД России обращают внимание на то, что ответственность за последствия прекращения российского присутствия в СЦКК в Донбассе ложится на Украину.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.