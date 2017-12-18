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Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

Российские офицеры-наблюдатели прекращают работу в Донбассе

© Sputnik/ Сергей Аверин
Политика
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В МИД России обращают внимание на то, что ответственность за последствия прекращения российского присутствия в СЦКК в Донбассе ложится на Украину

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Российские офицеры прекратят свою работу и покинут Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе со вторника, 19 декабря. Об этом передает пресс-служба МИД РФ.

В заявлении дипломатов сообщается, что украинская сторона сознательно создавала для работавших в составе СЦКК военных из России трудности и чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей.

"В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам", — говорится в заявлении.

Дипломаты также отмечают, что с 1 января 2018 года на Украине будет введен новый порядок пребывания в стране, согласно которому российским военным пришлось бы передавать киевским властям свои подробные персональные данные.

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"Эта норма не соответствует положениям Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих. В контактах с представителями Украины, в том числе в "нормандском формате" и в рамках минской Контактной группы, мы настаивали на необходимости отрегулировать этот вопрос без ущерба для российского участия в СЦКК. Однако все наши обращения украинская сторона проигнорировала", — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД России обращают внимание на то, что ответственность за последствия прекращения российского присутствия в СЦКК в Донбассе ложится на Украину.

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Теги:
Донбасс, Киев, Россия



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