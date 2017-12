Оппозиция Сирии ждет от Астаны-8 завершения переговоров по заключенным

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Делегация вооруженной сирийской оппозиции рассчитывает завершить на восьмом раунде переговоров по сирийской проблематике в Астане обсуждение проблемы заключенных и функционирование четвертой зоны деэскалации, сообщил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана уведомляла, что восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.