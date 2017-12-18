00:56 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча по Сирии в Астане

Оппозиция Сирии ждет от Астаны-8 завершения переговоров по заключенным

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
81 0 0

Восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Делегация вооруженной сирийской оппозиции рассчитывает завершить на восьмом раунде переговоров по сирийской проблематике в Астане обсуждение проблемы заключенных и функционирование четвертой зоны деэскалации, сообщил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана уведомляла, что восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.

Пилот ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© Sputnik/ Ministry of Defence of the Russian Federation
Диалектика сирийского успеха
Хассун заявил, что делегация получила приглашение на переговоры.

Оппозиционер рассказал о темах, которые оппозиция планирует обсудить на переговорах.

"Завершить обсуждение вопроса о заключенных, вхождение турецких войск, реализацию четвертой зоны деэскалации в Идлибе", — заявил Хассун.

По его словам, казахская сторона на Астане-7 обещала устранить препятствия на пути решения вопроса освобождения заключенных.

Хассун сообщил, что в состав делегации вошли представители таких группировок, как "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Бригада султана Мурада", "Файлак аш-Шам" и других.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
оппозиция, Сирия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
LIVE: Финал международного танцевального конкурса Ты супер! Танцы на НТВ
LIVE: Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054