Оппозиция Сирии ждет от Астаны-8 завершения переговоров по заключенным

Восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Делегация вооруженной сирийской оппозиции рассчитывает завершить на восьмом раунде переговоров по сирийской проблематике в Астане обсуждение проблемы заключенных и функционирование четвертой зоны деэскалации, сообщил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана уведомляла, что восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.

© Sputnik/ Ministry of Defence of the Russian Federation Диалектика сирийского успеха

Хассун заявил, что делегация получила приглашение на переговоры.

Оппозиционер рассказал о темах, которые оппозиция планирует обсудить на переговорах.

"Завершить обсуждение вопроса о заключенных, вхождение турецких войск, реализацию четвертой зоны деэскалации в Идлибе", — заявил Хассун.

По его словам, казахская сторона на Астане-7 обещала устранить препятствия на пути решения вопроса освобождения заключенных.

Хассун сообщил, что в состав делегации вошли представители таких группировок, как "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Бригада султана Мурада", "Файлак аш-Шам" и других.

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