Узбекистан проголосовал против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

За принятие резолюции, осуждающей "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму", проголосовали 70 стран, еще 76 государств воздержались, а 26 высказались против

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН на заседании 19 декабря одобрила резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", сообщает Центр Новостей ООН.

За принятие резолюции проголосовали 70 стран, еще 76 государств воздержались, а 26 высказались против. В числе последних Узбекистан, Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Кыргызстан, Таджикистан и ЮАР.

В резолюции Генассамблея осудила "нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

Резолюция осуждает "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму". Ее соавторы призвали Россию соблюдать обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

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Как следует из документа, Москва должна полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по иску Украины против Российской Федерации. Дело касается применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В документе осуждается временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя. В преамбуле подтверждается "непризнание ее аннексии".

Делегаты Третьего комитета Генассамблеи ООН одобрили проект резолюции 14 ноября этого года. Тогда за него проголосовали делегации 71 страны, 77 воздержались и 25 проголосовали против.

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