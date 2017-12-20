Сенат согласовал госбюджет на 2018 год с профицитом в 0,02% ВВП

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании в среду одобрил госбюджет на 2018 год с профицитом в размере 0,02% ВВП, или 59 миллиардов сумов (7,4 миллиона долларов), передает РИА Новости.

Доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 21,4% к ВВП, или 62,229 триллиона сумов (около 7,78 миллиарда долларов), расходы — 21,4% к ВВП, или 62,17 триллиона сумов (7,77 миллиарда долларов).

Жамшид Кучкаров сообщил, что при формировании параметров бюджета учитывалась позитивная динамика экономического роста в 2018 году в странах — основных торговых партнерах Узбекистана, в частности, в России, а также либерализация валютного рынка, внешнеторговой политики и инвестиционного климата в республике.

Параметры госбюджета одобрены с учетом планируемого в 2018 году роста ВВП на 5,9% по сравнению с 2017 годом, производства промышленной продукции — 6,4%, производства сельскохозяйственной продукции — на 4%, увеличения объема капитальных вложений — на 6,5%.

Госбюджет Узбекистана на 2017 год был утвержден с дефицитом в 1% ВВП, или 2,4 триллиона сумов (около 300 миллионов долларов).

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