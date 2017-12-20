02:08 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Шавкат Мирзиёев принял Чан Ваньцюаня

Мирзиёев обсудил военное сотрудничество с министром обороны КНР

Пресс-служба Президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
311 0 0

Шавкат Мирзиёев принял Чан Ваньцюаня, который находится в республике с визитом, стороны обсудили безопасность региона

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря принял члена Государственного совета, министра обороны КНР Чан Ваньцюаня.

Особое внимание уделено вопросам практической реализации договоренностей и соглашений, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в КНР в мае текущего года, передает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе встречи рассмотрены состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Член Государственного совета, министр обороны Китая выразил глубокую благодарность президенту Республики Узбекистан за оказанный теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
военное сотрудничество, визит, Шавкат Мирзиёев, КНР, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054