Кадыров: США не могут мне простить то, что я сражаюсь с террористами

Кадыров подчеркнул, что "известные во всем мире американцы приезжают систематически" в Чечню, а некоторые даже планируют поселиться в республике

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Главу Чечни Рамзана Кадырова США включили в "список Магнитского". Теперь чеченский лидер не сможет посещать территорию Штатов.

"Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", — прокомментировал введенные санкции Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что "известные во всем мире американцы приезжают систематически" в Чечню, а некоторые даже планируют там поселиться.

"И в гробу они (американцы) видели ваши санкции", — заявил Кадыров.

По словам лидера Чечни, США не могут ему простить то, что он "посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами".

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