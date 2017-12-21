02:05 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков сегодня, 21 декабря, встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым

Шавкат Мирзиёев провел переговоры со спикером парламента Кыргызстана

© ЖОГОРКУ КЕНЕШ Кыргызcкой Республики
Политика
Получить короткую ссылку
289 0 0

На встрече было подчеркнуто, что совместными усилиями создаются благоприятные условия для взаимных поездок граждан Узбекистана и Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря принял спикера парламента Кыргызстана Дастанбека Джумабекова, находящегося в республике с официальным визитом.

"Глава государства отметил, что нынешний визит представительной парламентской делегации Кыргызстана является логическим продолжением проведенных в этом году плодотворных встреч на высшем уровне в Ташкенте и Бишкеке", — сообщает пресс-служба руководителя РУ.

Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях, архивное фото
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Из-за тумана в Ташкенте самолет спикера КР отправили в Самарканд
На встрече было подчеркнуто, что совместными усилиями создаются благоприятные условия для взаимных поездок граждан двух стран. Динамично растут объемы товарооборота, усиливается кооперация регионов и промышленных предприятий, развиваются связи в транспортно-коммуникационной сфере. 

Регулярно проводятся деловые и культурные мероприятия.

Президент Узбекистана встретился с торага Жогорку Кенеша Кыргызстана
Пресс-служба президента РУз
Президент Узбекистана встретился с торага Жогорку Кенеша Кыргызстана
Также стороны уделили внимание вопросам дальнейшего расширения сотрудничества по линии парламентов Узбекистана и Кыргызстана.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Мирзиёев: у нас с кыргызским народом не должно быть границ
В Узбекистане в 2018 году пройдут Дни культуры Кыргызстана
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054