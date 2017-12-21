Шавкат Мирзиёев провел переговоры со спикером парламента Кыргызстана

На встрече было подчеркнуто, что совместными усилиями создаются благоприятные условия для взаимных поездок граждан Узбекистана и Кыргызстана
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря принял спикера парламента Кыргызстана Дастанбека Джумабекова, находящегося в республике с официальным визитом.
"Глава государства отметил, что нынешний визит представительной парламентской делегации Кыргызстана является логическим продолжением проведенных в этом году плодотворных встреч на высшем уровне в Ташкенте и Бишкеке", — сообщает пресс-служба руководителя РУ.
На встрече было подчеркнуто, что совместными усилиями создаются благоприятные условия для взаимных поездок граждан двух стран. Динамично растут объемы товарооборота, усиливается кооперация регионов и промышленных предприятий, развиваются связи в транспортно-коммуникационной сфере.
Регулярно проводятся деловые и культурные мероприятия.
Пресс-служба президента РУз
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Также стороны уделили внимание вопросам дальнейшего расширения сотрудничества по линии парламентов Узбекистана и Кыргызстана.
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