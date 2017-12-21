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Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Узбекистан расширил участие в международных организациях в 2017 году

© Sputnik/ Тарас Лариохин
Политика
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Узбекистан продолжил активно участвовать в работе ШОС, ОБСЕ, а также заявил о себе на Форуме арабского экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекистан в 2017 году возобновил и расширил сотрудничество в ряде международных организаций и финансовых институтов, заявил в четверг в Сенате замминистра иностранных дел республики Гайрат Фазилов.

"В 2017 году новую динамику получило сотрудничество с международными организациями и финансовыми институтами, активно и шире стал использоваться их потенциал для успешной реализации реформ в Узбекистане, приняты соответствующие "дорожные карты" по развитию взаимодействия с ними", — сообщил Фазилов.

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Замминистра отметил, что активизировалось участие республики в работе СНГ, ШОС, ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества. Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов Содружества. Возобновлены отношения с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, пишет РИА Новости.

Узбекистан принял участие в Организации экономического сотрудничества, Межпарламентском союзе, Форуме арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном. Развивается кооперация с международными финансовыми институтами, возобновлено партнерство с ЕБРР, установлено сотрудничество с Европейским инвестиционным банком.

Фазилов назвал беспрецедентными отношения в уходящем году между Узбекистаном и ООН. Он напомнил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН с новыми инициативами, направленными на обеспечение международной и региональной безопасности.

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Теги:
сотрудничество, ОБСЕ, ШОС, Узбекистан



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