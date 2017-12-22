Американцы против Гульнары: США ввели санкции против дочери Каримова

По данным Минфина, Гульнара Каримова возглавляла мощный преступный синдикат, который использовал государственные ресурсы для экспроприации бизнеса, монополизации рынка

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Министерство финансов США заявило о введении санкций против Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает корреспондент Sputnik.

Санкции против Гульнары введены в рамках так называемого глобального "акта Магнитского". В него попадают лица, которые виновны в нарушении прав человека и коррупции. Им запрещается въезд в США, их активы и собственность на территории этой страны блокируются.

По данным Минфина, Гульнара Каримова возглавляла мощный преступный синдикат, который использовал государственные ресурсы для экспроприации бизнеса, монополизации рынка, вымогал взятки и занимался рэкетом.

Генеральная прокуратура Узбекистана в июле 2017 года сообщила, что в отношении Каримовой возбуждено два уголовных дела. Общая сумма причиненного ущерба государству по двум указанным делам превышает 1,2 триллиона сумов, 1,6 миллиарда долларов и 26,1 миллиона евро.

Кроме того, на территории 12 зарубежных государств предварительно установлены легализованные активы Каримовой на сумму 1,3 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков. Среди них, например, самолет (48,8 миллиона долларов) на Мальте, особняк на Рублевке, пентхаус в Москве, замок во Франции, виллы в Лондоне, Сен-Тропе, Дубае и других городах.

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