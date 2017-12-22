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Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы

Израиль недоволен решением Генассамблеи ООН по Иерусалиму

© Sputnik/ Иссам Аль-Римави
Политика
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Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Израиль отказывается принять решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму, заявили в канцелярии премьер-министра.

"В Израиле не приемлют решение ООН, но вместе с тем с удовлетворением отмечают, что многие страны проголосовали против этого решения. Это страны Европы, Африки и Латинской Америки, которые посетил премьер-министр Нетаньяху", — передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию.

Город Иерусалим
© Sputnik/ Игорь Михалев
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Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля.

За документ проголосовали 128 стран, против него выступили девять, еще 35 воздержались.

Резолюцию не поддержали США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Микронезия, Маршалловы острова, Науру, Палау и Того.

Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса" Иерусалима, не имеют юридической силы и подлежат отмене.

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Теги:
Генассамблея ООН, Израиль, Иерусалим



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