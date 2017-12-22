Израиль недоволен решением Генассамблеи ООН по Иерусалиму

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Израиль отказывается принять решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму, заявили в канцелярии премьер-министра.
"В Израиле не приемлют решение ООН, но вместе с тем с удовлетворением отмечают, что многие страны проголосовали против этого решения. Это страны Европы, Африки и Латинской Америки, которые посетил премьер-министр Нетаньяху", — передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию.
За документ проголосовали 128 стран, против него выступили девять, еще 35 воздержались.
Резолюцию не поддержали США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Микронезия, Маршалловы острова, Науру, Палау и Того.
Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса" Иерусалима, не имеют юридической силы и подлежат отмене.
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