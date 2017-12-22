Делегация РФ обсудит в Ташкенте развитие отношений в сельском хозяйстве

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В рамках практической реализации узбекско-российских договоренностей на различных уровнях, плана действий по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в сфере сельского хозяйства представители профильных структур двух стран обсудят перспективные проекты сотрудничества в сферах рыбоводства и производства продукции аквакультуры, отмечают в ведомстве.

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