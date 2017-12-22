Президент объявил название 2018 года

Во время обращения к парламенту Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил название наступающего 2018 года

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Будущий год объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий (Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили).

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, об этом президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев объявил в пятницу, 22 декабря, в послании Олий Мажлису.

© Commons.wikimedia/ Bobyrr Шавкат Мирзиёев впервые обратится к парламенту с посланием

Отметим, что глава Узбекистана впервые в истории страны обратился к обеим палатам Олий Мажлиса с посланием, в котором, в частности, озвучил наименование нового года.

Ранее президент отмечал, что название наступающему новому году будет дано с учетом пожеланий и интересов народа.

Напомним, до этого в Узбекистане существовала традиция, которую внес первый президент страны Ислам Каримов, — озвучивать название следующего года на ежегодном торжественном собрании, приуроченном ко Дню Конституции, отмечаемому 8 декабря.

Эта традиция в стране существовала с 1997 года: при объявлении названия будущего года определялись и приоритетные направления дальнейшего развития общества.

Так, уходящий год был объявлен в стране Годом диалога с народом и интересов человека. В соответствии с этим была принята и государственная программа.

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