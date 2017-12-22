В Кабуле Абдулазиз Камилов провел переговоры с Ашрафом Гани

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21 декабря посетила с рабочим визитом Афганистан, передает МИД РУ.
Узбекская делегация во дворце "Арг" была принята президентом Афганистана Ашрафом Гани. Глава Афганистана еще раз подтвердил заинтересованность в наращивании узбекско-афганского диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Подчеркивалось, что для Афганистана имеет стратегическое значение совместное строительство линии электропередачи Сурхан — Пули-Хумри, железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат, реализация других крупных проектов в кооперации с узбекской стороной.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.