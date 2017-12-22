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Визит Абдулазиза Камилова в Афганистан

В Кабуле Абдулазиз Камилов провел переговоры с Ашрафом Гани

© МИД Узбекистана
Политика
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В рамках реализации договоренностей, достигнутых Мирзиёевым и Гани 4-6 декабря 2017 года в Ташкенте, узбекская делегация провела в Кабуле ряд двусторонних встреч

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21 декабря посетила с рабочим визитом Афганистан, передает МИД РУ.

Узбекистан и Афганистан
© Sputnik/
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На переговорах обсуждались практические аспекты сотрудничества, в том числе перспективные направления дальнейшего развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной и других областях.

Узбекская делегация во дворце "Арг" была принята президентом Афганистана Ашрафом Гани. Глава Афганистана еще раз подтвердил заинтересованность в наращивании узбекско-афганского диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Подчеркивалось, что для Афганистана имеет стратегическое значение совместное строительство линии электропередачи Сурхан — Пули-Хумри, железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат, реализация других крупных проектов в кооперации с узбекской стороной.

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Теги:
Мухаммад Ашраф Гани, Абдулазиз Камилов, Афганистан, Узбекистан



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