В составе Верховного суда Узбекистана произошли кадровые перестановки

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса постановил избрать на должность судьи Верховного суда Республики Узбекистан восемь человек.
Как сообщает Правительственный портал республики, на бессрочный период пребывания в должности назначены Наимов Бахриддин Азимович, а также Балкибаева Жанагул Исмайловна.
Сроком на десять лет решено назначить:
Исраилову Дилбар Келдиёровну,
Рахманова Новруза Бабакуловича,
Курбанова Туйгуна Маматкуловича,
Хакимову Хуснору Тураджоновну,
Саидова Шухрата Зафаровича.
В сообщении указывается также, что Диёрова Ботирали Муродовича, Камилова Давлатмирзу Казакджановича и Хайитова Олима Буриевича принято решение отстранить от должности судьи Верховного суда Республики Узбекистан в связи с переходом на другую работу.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.