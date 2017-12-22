В составе Верховного суда Узбекистана произошли кадровые перестановки

Восемь судей назначены на должности в Верховном суде республики

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса постановил избрать на должность судьи Верховного суда Республики Узбекистан восемь человек.

Как сообщает Правительственный портал республики, на бессрочный период пребывания в должности назначены Наимов Бахриддин Азимович, а также Балкибаева Жанагул Исмайловна.

Сроком на десять лет решено назначить:

Исраилову Дилбар Келдиёровну,

Гуламову Мукаддас Зиядуллаевну,

Рахманова Новруза Бабакуловича,

Курбанова Туйгуна Маматкуловича,

Хакимову Хуснору Тураджоновну,

Саидова Шухрата Зафаровича.

В сообщении указывается также, что Диёрова Ботирали Муродовича, Камилова Давлатмирзу Казакджановича и Хайитова Олима Буриевича принято решение отстранить от должности судьи Верховного суда Республики Узбекистан в связи с переходом на другую работу.

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