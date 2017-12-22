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Узбекские военнослужащие

Мирзиёев готов привлечь зарубежную помощь для модернизации армии

Министерство обороны РФ
Политика
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По словам президента, в принятой республикой доктрине закреплена открытость внешней политики Узбекистана и приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан готов привлекать зарубежную помощь для модернизации вооруженных сил и создания собственного военно-промышленного комплекса. Соответствующее заявление сделал президент страны Шавкат Мирзиёев в послании к двум палатам парламента страны.

"Мы делаем большую работу. При необходимости будем привлекать зарубежных консультантов из стран с развитой военно-промышленной сферой", — сказал он.

Президент отметил, что республика приняла оборонную доктрину, в которой закреплена открытость внешней политики Узбекистана и приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями. По его словам, доктрина предусматривает совершенствование системы организационного построения ВС, а также меры по социальной поддержке военнослужащих.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Прес-служба президента РУз
Президент объявил название 2018 года
Напомним, в ноябре был создан Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана. Новое ведомство займется обеспечением узбекских ВС вооружением, военной техникой, имуществом, продовольствием и другими материально-техническими средствами.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе визита в Узбекистан в конце октября заявил, что военно-промышленная комиссия России окажет консультационное содействие республике по возрождению оборонной промышленности.

Мирзиёев в пятницу впервые обратился с посланием к двум палатам парламента страны. Послание посвящено итогам работы в 2017 году и наиболее приоритетным направлениям социально-экономического развития Узбекистана в 2018 году.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Политика



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