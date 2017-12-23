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Президент Узбекистана посетит Россию на будущей неделе

© Sputnik/ Алексей Никольский
Политика
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Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите СНГ

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 декабря 2017 года примет участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в городе Москве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Напомним, глава России Владимир Путин заявил, что до конца текущего года состоится неформальная встреча руководителей стран СНГ. Он сказал об этом на итоговой пресс-конференции.

Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Саммит СНГ в Сочи: алабай, бенефис Центральной Азии и трофей Мирзиёева
Ранее заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств проходило в российском Сочи 10-11 октября 2017 года.

В нем принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Тогда лидеры стран приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, а также решили объявить 2019 год Годом книги, 2020 год — Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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Теги:
СНГ, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Узбекистан, Россия, Политика



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