Мирзиёев проголосовал на выборах депутатов районных советов

Кандидатами в депутаты зарегистрированы 1650 человек, которых выдвинули все официально зарегистрированные четыре политические партии Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил избирательный участок № 162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы и принял участие в выборах депутатов районных советов, сообщает пресс-служба главы страны.

Сегодня в Ташкенте проходят выборы в районные Кенгаши народных депутатов.

© Пресс-служба президента РУЗ Президент Мирзиёев голосовал на выборах депутатов города Ташкента

Голосование началось с 6 часов утра по Ташкенту и продлится до 20.00.

Согласно регламенту, в каждом из районов будет избрано по 30 депутатов. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 1650 человек, которых выдвинули все официально зарегистрированные четыре политические партии страны: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость"). Также своих кандидатов выдвинули органы самоуправления граждан.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.