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Избирательная урна

Мирзиёев проголосовал на выборах депутатов районных советов

© Sputnik/ Игорь Маслов
Политика
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Кандидатами в депутаты зарегистрированы 1650 человек, которых выдвинули все официально зарегистрированные четыре политические партии Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил избирательный участок № 162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы и принял участие в выборах депутатов районных советов, сообщает пресс-служба главы страны.

Сегодня в Ташкенте проходят выборы в районные Кенгаши народных депутатов.

Президент Мирзиёев голосовал на выборах депутатов города Ташкента
© Пресс-служба президента РУЗ
Президент Мирзиёев голосовал на выборах депутатов города Ташкента
Голосование началось с 6 часов утра по Ташкенту и продлится до 20.00.

Согласно регламенту, в каждом из районов будет избрано по 30 депутатов. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 1650 человек, которых выдвинули все официально зарегистрированные четыре политические партии страны: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость"). Также своих кандидатов выдвинули органы самоуправления граждан.

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Теги:
народные депутаты, выборы, Шавкат Мирзиёев, Ташкент



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