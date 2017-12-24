Новая политика Мирзиёева: 10 тезисов, которые изменят страну

Президент Узбекистана в минувшую пятницу впервые обратился с посланием к парламенту, обозначив ключевые вехи свой дальнейшей программы

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Выступление, длившееся больше четырех часов, преподнесло немало сюрпризов и громких заявлений. Корреспонденты Sputnik разбирались, какие из них способны потрясти устои страны и наконец-то вывести ее из длительного застоя.

Руки прочь от бизнеса и народа

Одним из самых резонансных и смелых заявлений Мирзиёева стоит признать посыл всем без исключения силовикам оставить народ и бизнес в покое. Президент признал, что до сих пор в большинстве случаев основной задачей правоохранительных и судебных органов остается осуществление репрессивных мер.

По его словам, сегодня "народ устал от привлечения к ответственности на основе надуманных предлогов и ложных доказательств".

AP Photo / Anvar Ilyasov Мирзиёев: настало время реформировать СНБ

"Пусть это хорошо запомнят все работники правоохранительных органов. Прошло время вмешательства во все сферы, прикрываясь "конторой" и действуя в своих интересах, пренебрегая интересами Родины и народа. Впредь ни один человек не должен привлекаться к ответственности на основе фиктивных доказательств, клеветы и наветов", — отметил глава государства.

В ходе своего президентского срока Мирзиёев намерен не допустить концентрации всех полномочий и ресурсов в руках одного ведомства, нарушения принципа сдержек и противовесов. При этом он привел в пример Службу национальной безопасности, которая действует на основании положения, разработанного 26 лет назад.

Более четверти века это положение не изменялось, и любые проблемы, заметил президент, оценивались как угроза национальной безопасности, что привело к безосновательному расширению полномочий данного ведомства.

По мнению Мирзиёева, пришло время реформировать Службу национальной безопасности с учетом изменившихся угроз и появившихся вызовов. Теперь приоритетной задачей ведомства должно стать сохранение национальной государственности, независимости, мирной и спокойной жизни, безопасности народа.

Для этого он предложил разработать и принять законы "О правоохранительных органах" и "О Службе национальной безопасности".

Госорганы должны измениться

Ключевым звеном в предстоящем реформировании страны станет перестройка работы государственных органов по новым стандартам. Для этого Мирзиёев предложил разработать закон "О государственной службе". Среди основных тезисов будущих изменений — сокращение административного влияния на отрасли экономики и широкое использование рыночных механизмов.

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Сейчас, по мнению Мирзиёева, "требуется ограничение участия государства в создании бизнес-структур, разработка соответствующих рыночных механизмов, передача отдельных функций государства частному сектору".

Кроме того, заметил президент, в настоящее время не существует конкретного критерия, позволяющего объективно оценивать деятельность определенного ведомства за прошедший период.

Поэтому министерства и ведомства, хокимияты всех уровней при определении прогнозных параметров теперь будут определять конкретные количественные и качественные показатели ожидаемых результатов их деятельности. В связи с этим будет пересмотрена структура и задачи многих государственных органов.

Президент также планирует критически пересмотреть и оптимизировать задачи и структуру правительства.

"Такие изменения послужат сокращению более ста органов государственного и хозяйственного управления, выполняющих практически одинаковые функции", — заметил он.

Децентрализация полномочий

По словам Мирзиёева, одной и важнейших для него задач, станет реализация принципа по передаче значительной части полномочий центральных органов территориальным, а также отказ от чрезмерной централизации государственного управления.

В стране сложилась ненормальная система, когда "органы местной власти не имеют полномочий даже для решения простых вопросов", — заметил президент.

В настоящее время, например, существуют 64 вида лицензий, из них 21 выдается Кабинетом Министров и 40 — центральными ведомствами. Выдача трех видов лицензий относится к полномочиям областных хокимиятов и всего лишь одного — районных хокимиятов.

Такое положение дел можно наблюдать также в сфере оформления документов, связанных с разрешительными процедурами. Лишь 11 из 220 разрешительных документов можно получить в районах или городах. По остальным 209 приходится обращаться в республиканские и областные органы.

Такие же факты наблюдаются и при отборе, расстановке кадров, выделении кредитных и финансовых средств, утверждении множества важных решений на местном уровне.

Еще одной актуальной задачей для Мирзиёева станет полная передача хокимам районов и городов полномочий в отборе и расстановке кадров руководителей, ответственных за социально-экономическое развитие территорий.

Отныне назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных отделов здравоохранения, народного образования, экономики, финансов, налоговой инспекции и других структур будет осуществляться хокимом района.

Депутаты, ау

Мирзиёев подверг серьезной критике деятельность депутатов и сенаторов. По его словам, сегодня нередки случаи "принятия законов и подзаконных актов, которые не способствуют решению каких-либо конкретных вопросов, а иногда противоречат друг другу, на практике приводит к множеству проблем".

"Спрашивается, кому нужны создаваемые неэффективные рабочие группы, а также "мертвые" законы, не влияющие на правоприменительную практику и не имеющие механизмы исполнения?", — заметил глава государства.

Для предотвращения таких негативных явлений он инициировал разработку Концепции совершенствования законотворчества и нормотворчества, а также предложил критически пересмотреть практику принятия законов в рамках реализации различных программ.

Кроме того, президент выдвинул интересную идею по созданию специального электронного портала "Мое мнение" для коллективных электронных обращений граждан. Это будет своеобразный узбекский вариант глобальной платформы Change.org.

В преддверии предстоящих в 2019 году парламентских выборов обухом топора по голове получило Экологическое движение. Раньше эта партия имела квоту в парламенте и не принимала участия в выборах. Теперь все изменится, и она будет на равных со всеми участвовать в них.

Президент также поручил разработать единый Избирательный кодекс, отвечающий международным нормам и стандартам и Программу мер по подготовке к выборам в представительные органы власти в 2019 году.

Гражданское общество и СМИ

Досталась своя порция критики и гражданскому обществу страны. По мнению президента, сегодня "в должной степени не ощущается участие общественных организаций в системном изучении проблем населения, их решении, особенно в поддержке женщин, оказавшихся в сложном социальном положении, предупреждении правонарушений и преступности среди молодежи и женщин, их трудоустройстве".

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"Эти организации занимаются в основном проведением формальных мероприятий. Думаю, что из сегодняшней критики будут сделаны соответствующие выводы, и ННО активизируют свою работу. В целях организации эффективного сотрудничества с негосударственными некоммерческими организациями считаю целесообразным создать при президенте Узбекистана Консультативный совет по развитию гражданского общества", — отметил Мирзиёев.

Кроме того, по словам главы государства, до сих пор не создан конкретный правовой механизм общественного контроля за деятельностью государственных органов. Это препятствует объективной оценке негосударственными некоммерческими организациями выполнения государственными органами и должностными лицами возложенных на них задач.

Для решения этой проблемы президент предложил ускорить принятие закона "Об общественном контроле" и создать общественные советы при всех государственных органах.

Интересно, что в своем послании глава государства впервые открыто заговорил о серьезных проблемах в кадровом обеспечении СМИ. Новую поросль узбекских журналистов теперь будет выращивать Университет журналистики и средств массовой коммуникации, создание которого инициировал Мирзиёев.

Преступление и наказание

В предстоящие годы президент намерен заняться либерализацией некоторых деяний и их исключением из категории преступлений, смягчением уголовного наказания с точки зрения гуманизма. Также будут пересмотрены сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Все эти вопросы будут учтены в инициированной Мирзиёевым Концепции по развитию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 2018-2021 годах, а также ряде других актов, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства по исполнению уголовного наказания.

Глава государства также предложил передать судам право выдачи санкции на проведение обыска и прослушивание телефонных разговоров лиц, подозреваемых в совершении преступления.

"В стране категорически не будут допускаться случаи пыток, оказания психического и физического воздействия, другие виды насилия по отношению к лицам, арестованным и привлеченным к уголовной ответственности. Сотрудник, совершивший подобное деяние, или лицо, выполнившее чей-то "заказ", в обязательном порядке будут привлечены к ответственности", — сказал Мирзиёев.

В целях предупреждения нарушения прав человека все изоляторы временного содержания и следственные изоляторы, учреждения по исполнению наказания оснастят средствами видеонаблюдения.

Кроме того, начиная с будущего года, дорожно-патрульные и патрульно-постовые службы органов внутренних дел обеспечат видеокамерами, позволяющими фиксировать ход выполнения ими своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления.

Не остались в стороне от внимания президента и постоянные проверки автовладельцев на региональных дорогах. В настоящее время устаревшее расположение дорожно-патрульных постов между областями ограничивает свободу передвижения и оказывает негативное влияние на торгово-экономические отношения, развитие внутреннего и внешнего туризма. Сегодня на территории страны существует более 60 таких постов.

"Рядовой гражданин на машине из Хорезма до Ташкента проедет 17 постов, а из Ферганской долины — 8 постов. В этой связи необходимо ликвидировать все дорожно-патрульные посты на границах областей, значительно сократить количество стационарных постов патрульной службы", — подчеркнул глава государства.

Инвестиции и конкуренция

По словам Мирзиёева, дальнейшему ускоренному развитию страны мешает устаревшая система управления в экономике, неактивное внедрение инновационных идей. Также препятствием на пути экономического развития является отставание в технологическом плане и в использовании альтернативных источников энергии.

Прежде всего, заметил президент, необходимо создать эффективную систему привлечения иностранных кредитов и инвестиций, научиться расчетливо использовать каждый цент. Для этого инициирована разработка программы технологического развития Узбекистана и модернизации внутреннего рынка.

"Требование рыночной экономики таково, что доступ к ресурсам и возможностям должен быть одинаковым для всех, без каких-либо преимуществ. С этой точки зрения нельзя назвать справедливым, что импорт продукции, необходимой для удовлетворения потребностей нашего населения, сконцентрирован в руках отдельных групп и стал для них источником необоснованного обогащения. Предоставляя особые льготы некоторым предприятиям, мы сами препятствуем свободной конкуренции и таким образом отрицательно влияем на стабильность цен", — сказал Мирзиёев.

Теперь, заметил президент, страна откажется от такой практики. В этом вопросе для всех будут созданы равные условия. Льготы будут предоставляться не отдельным предприятиям, а в целях стимулирования отдельных видов производства и услуг.

Глава государства предложил открыть в интернете Инвестиционный портал, который обеспечит местных и зарубежных инвесторов необходимыми статистическими данными и предоставит сведения о созданных в стране условиях для ведения бизнеса.

Кроме того, начиная со следующего года будет публиковаться рейтинг по созданным на местах условиям для инвесторов, а деятельность руководителей регионов будет оцениваться на основе данных показателей.

"На основе зарубежного опыта для всех инвесторов необходимо создать бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь. Также нужно задуматься о системе стимулирования зарубежных инвесторов, чтобы они не торопились вывести свой капитал и стремились к реинвестированию", — сказал Мирзиёев

Барьеры станут ниже

Сложность таможенных процедур в Узбекистане является одним из основных факторов, препятствующих развитию предпринимательства. К примеру, для оформления таможенных документов в Бельгии достаточно одного часа, у нас на это уходит почти месяц. Однако Мирзиёев уверен, что знает, как решить данную проблему.

"Во всех развитых странах таможенный досмотр осуществляется на основании данных системы оповещения об угрозе безопасности. Это экономит и государственные ресурсы, и время предпринимателей. Но у нас до сих пор такая система не внедрена", — сказал он.

Начиная с будущего года планируется внедрить ее для предпринимателей, будет установлен порядок прохождения по "зеленому" или "красному" коридору в зависимости от честности предпринимателя.

Вместе с тем глава государства намерен усилить борьбу с незаконными проверками, безосновательным вмешательством в деятельность частного бизнеса, пересмотреть систему проверки субъектов предпринимательства. В частности, он предложил на 2 года прекратить все проверки финансово-хозяйственной деятельности.

"В целях повышения привлекательности страны для инвесторов, намеренных осуществить в Узбекистане крупные инвестиционные проекты, нам предстоит сделать многое для совершенствования налоговой системы. Необходимо уменьшить и оптимизировать налоговое бремя для всех категорий бизнеса, на этой основе расширить производство и налогооблагаемую базу", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Новые угрозы

Особое внимание Мирзиёев намерен сосредоточить на защите государства от различных внешних угроз.

"В различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, продолжаются кровавые столкновения и конфликты. К большому сожалению, количество подобных очагов растет. С учетом такой тревожной обстановки мы должны всемерно укреплять в стране мир и стабильность, усиливать нашу деятельность по борьбе с различными угрозами безопасности. Это — требование времени", — сказал он.

Прежде всего, с этой целью, по мнению президента, следует еще больше повысить эффективность сформированной системы, особенно ответственность заместителей хокимов, занимающихся религиозными вопросами.

В частности, соответствующую совместную работу должны проводить аксакалы махаллей, инспекторы по профилактике, имам-хатибы, консультанты сходов граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания, активисты молодежных и женских организаций.

Для предотвращения информационных угроз и атак посредством различных информационных ресурсов глава государства инициировал создание специальных отделений в составе правоохранительных органов.

Также Мирзиёев поручил разработать и принять Государственную программу формирования и развития оборонно-промышленного комплекса для обеспечения Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой.

Социальный аспект

Одним из самых интересных стало предложение Мирзиёева по закреплению в законодательстве понятия "потребительская корзина", необходимого для выявления уровня доходов, достаточного для достойной жизни населения. Он также пообещал, что в будущем году будут приняты практические меры по поэтапному повышению реальных доходов населения, заработной платы, стипендий, пенсий и социальных пособий.

© Sputnik/ Саид Царнаев В Узбекистане до конца 2018 года появится сеть социальных аптек

Особенно президент остановился на вопросе ценовой политики в аптеках.

"Всем известно, что обеспечение населения лекарствами является одной из волнующих людей актуальных проблем. С целью решения данного вопроса вскоре будут построены и открыты 2 тысячи социальных аптек, которые станут обеспечивать население качественными лекарственными препаратами по доступным ценам", — сказал он.

В 2018 году на базе 46 районных и городских медицинских объединений будут организованы межрайонные перинатальные центры, которые обеспечат современным медицинским оборудованием и укомплектуют квалифицированными кадрами.

Для эффективного использования на практике достижений медицинской науки предусмотрено организовать в сельских врачебных пунктах современные диагностические лаборатории по раннему выявлению и предупреждению заболеваний.

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