Новая политика Мирзиёева: 10 тезисов, которые изменят страну

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Выступление, длившееся больше четырех часов, преподнесло немало сюрпризов и громких заявлений. Корреспонденты Sputnik разбирались, какие из них способны потрясти устои страны и наконец-то вывести ее из длительного застоя.
Руки прочь от бизнеса и народа
Одним из самых резонансных и смелых заявлений Мирзиёева стоит признать посыл всем без исключения силовикам оставить народ и бизнес в покое. Президент признал, что до сих пор в большинстве случаев основной задачей правоохранительных и судебных органов остается осуществление репрессивных мер.
По его словам, сегодня "народ устал от привлечения к ответственности на основе надуманных предлогов и ложных доказательств".
В ходе своего президентского срока Мирзиёев намерен не допустить концентрации всех полномочий и ресурсов в руках одного ведомства, нарушения принципа сдержек и противовесов. При этом он привел в пример Службу национальной безопасности, которая действует на основании положения, разработанного 26 лет назад.
Более четверти века это положение не изменялось, и любые проблемы, заметил президент, оценивались как угроза национальной безопасности, что привело к безосновательному расширению полномочий данного ведомства.
По мнению Мирзиёева, пришло время реформировать Службу национальной безопасности с учетом изменившихся угроз и появившихся вызовов. Теперь приоритетной задачей ведомства должно стать сохранение национальной государственности, независимости, мирной и спокойной жизни, безопасности народа.
Для этого он предложил разработать и принять законы "О правоохранительных органах" и "О Службе национальной безопасности".
Госорганы должны измениться
Ключевым звеном в предстоящем реформировании страны станет перестройка работы государственных органов по новым стандартам. Для этого Мирзиёев предложил разработать закон "О государственной службе". Среди основных тезисов будущих изменений — сокращение административного влияния на отрасли экономики и широкое использование рыночных механизмов.
Кроме того, заметил президент, в настоящее время не существует конкретного критерия, позволяющего объективно оценивать деятельность определенного ведомства за прошедший период.
Поэтому министерства и ведомства, хокимияты всех уровней при определении прогнозных параметров теперь будут определять конкретные количественные и качественные показатели ожидаемых результатов их деятельности. В связи с этим будет пересмотрена структура и задачи многих государственных органов.
Президент также планирует критически пересмотреть и оптимизировать задачи и структуру правительства.
"Такие изменения послужат сокращению более ста органов государственного и хозяйственного управления, выполняющих практически одинаковые функции", — заметил он.
Децентрализация полномочий
По словам Мирзиёева, одной и важнейших для него задач, станет реализация принципа по передаче значительной части полномочий центральных органов территориальным, а также отказ от чрезмерной централизации государственного управления.
В стране сложилась ненормальная система, когда "органы местной власти не имеют полномочий даже для решения простых вопросов", — заметил президент.
В настоящее время, например, существуют 64 вида лицензий, из них 21 выдается Кабинетом Министров и 40 — центральными ведомствами. Выдача трех видов лицензий относится к полномочиям областных хокимиятов и всего лишь одного — районных хокимиятов.
Такое положение дел можно наблюдать также в сфере оформления документов, связанных с разрешительными процедурами. Лишь 11 из 220 разрешительных документов можно получить в районах или городах. По остальным 209 приходится обращаться в республиканские и областные органы.
Такие же факты наблюдаются и при отборе, расстановке кадров, выделении кредитных и финансовых средств, утверждении множества важных решений на местном уровне.
Еще одной актуальной задачей для Мирзиёева станет полная передача хокимам районов и городов полномочий в отборе и расстановке кадров руководителей, ответственных за социально-экономическое развитие территорий.
Отныне назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных отделов здравоохранения, народного образования, экономики, финансов, налоговой инспекции и других структур будет осуществляться хокимом района.
Депутаты, ау
Мирзиёев подверг серьезной критике деятельность депутатов и сенаторов. По его словам, сегодня нередки случаи "принятия законов и подзаконных актов, которые не способствуют решению каких-либо конкретных вопросов, а иногда противоречат друг другу, на практике приводит к множеству проблем".
"Спрашивается, кому нужны создаваемые неэффективные рабочие группы, а также "мертвые" законы, не влияющие на правоприменительную практику и не имеющие механизмы исполнения?", — заметил глава государства.
Кроме того, президент выдвинул интересную идею по созданию специального электронного портала "Мое мнение" для коллективных электронных обращений граждан. Это будет своеобразный узбекский вариант глобальной платформы Change.org.
В преддверии предстоящих в 2019 году парламентских выборов обухом топора по голове получило Экологическое движение. Раньше эта партия имела квоту в парламенте и не принимала участия в выборах. Теперь все изменится, и она будет на равных со всеми участвовать в них.
Президент также поручил разработать единый Избирательный кодекс, отвечающий международным нормам и стандартам и Программу мер по подготовке к выборам в представительные органы власти в 2019 году.
Гражданское общество и СМИ
Досталась своя порция критики и гражданскому обществу страны. По мнению президента, сегодня "в должной степени не ощущается участие общественных организаций в системном изучении проблем населения, их решении, особенно в поддержке женщин, оказавшихся в сложном социальном положении, предупреждении правонарушений и преступности среди молодежи и женщин, их трудоустройстве".
Кроме того, по словам главы государства, до сих пор не создан конкретный правовой механизм общественного контроля за деятельностью государственных органов. Это препятствует объективной оценке негосударственными некоммерческими организациями выполнения государственными органами и должностными лицами возложенных на них задач.
Для решения этой проблемы президент предложил ускорить принятие закона "Об общественном контроле" и создать общественные советы при всех государственных органах.
Интересно, что в своем послании глава государства впервые открыто заговорил о серьезных проблемах в кадровом обеспечении СМИ. Новую поросль узбекских журналистов теперь будет выращивать Университет журналистики и средств массовой коммуникации, создание которого инициировал Мирзиёев.
Преступление и наказание
В предстоящие годы президент намерен заняться либерализацией некоторых деяний и их исключением из категории преступлений, смягчением уголовного наказания с точки зрения гуманизма. Также будут пересмотрены сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
Все эти вопросы будут учтены в инициированной Мирзиёевым Концепции по развитию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 2018-2021 годах, а также ряде других актов, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства по исполнению уголовного наказания.
"В стране категорически не будут допускаться случаи пыток, оказания психического и физического воздействия, другие виды насилия по отношению к лицам, арестованным и привлеченным к уголовной ответственности. Сотрудник, совершивший подобное деяние, или лицо, выполнившее чей-то "заказ", в обязательном порядке будут привлечены к ответственности", — сказал Мирзиёев.
В целях предупреждения нарушения прав человека все изоляторы временного содержания и следственные изоляторы, учреждения по исполнению наказания оснастят средствами видеонаблюдения.
Кроме того, начиная с будущего года, дорожно-патрульные и патрульно-постовые службы органов внутренних дел обеспечат видеокамерами, позволяющими фиксировать ход выполнения ими своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления.
Не остались в стороне от внимания президента и постоянные проверки автовладельцев на региональных дорогах. В настоящее время устаревшее расположение дорожно-патрульных постов между областями ограничивает свободу передвижения и оказывает негативное влияние на торгово-экономические отношения, развитие внутреннего и внешнего туризма. Сегодня на территории страны существует более 60 таких постов.
"Рядовой гражданин на машине из Хорезма до Ташкента проедет 17 постов, а из Ферганской долины — 8 постов. В этой связи необходимо ликвидировать все дорожно-патрульные посты на границах областей, значительно сократить количество стационарных постов патрульной службы", — подчеркнул глава государства.
Инвестиции и конкуренция
Прежде всего, заметил президент, необходимо создать эффективную систему привлечения иностранных кредитов и инвестиций, научиться расчетливо использовать каждый цент. Для этого инициирована разработка программы технологического развития Узбекистана и модернизации внутреннего рынка.
"Требование рыночной экономики таково, что доступ к ресурсам и возможностям должен быть одинаковым для всех, без каких-либо преимуществ. С этой точки зрения нельзя назвать справедливым, что импорт продукции, необходимой для удовлетворения потребностей нашего населения, сконцентрирован в руках отдельных групп и стал для них источником необоснованного обогащения. Предоставляя особые льготы некоторым предприятиям, мы сами препятствуем свободной конкуренции и таким образом отрицательно влияем на стабильность цен", — сказал Мирзиёев.
Теперь, заметил президент, страна откажется от такой практики. В этом вопросе для всех будут созданы равные условия. Льготы будут предоставляться не отдельным предприятиям, а в целях стимулирования отдельных видов производства и услуг.
Глава государства предложил открыть в интернете Инвестиционный портал, который обеспечит местных и зарубежных инвесторов необходимыми статистическими данными и предоставит сведения о созданных в стране условиях для ведения бизнеса.
Кроме того, начиная со следующего года будет публиковаться рейтинг по созданным на местах условиям для инвесторов, а деятельность руководителей регионов будет оцениваться на основе данных показателей.
"На основе зарубежного опыта для всех инвесторов необходимо создать бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь. Также нужно задуматься о системе стимулирования зарубежных инвесторов, чтобы они не торопились вывести свой капитал и стремились к реинвестированию", — сказал Мирзиёев
Барьеры станут ниже
Сложность таможенных процедур в Узбекистане является одним из основных факторов, препятствующих развитию предпринимательства. К примеру, для оформления таможенных документов в Бельгии достаточно одного часа, у нас на это уходит почти месяц. Однако Мирзиёев уверен, что знает, как решить данную проблему.
Начиная с будущего года планируется внедрить ее для предпринимателей, будет установлен порядок прохождения по "зеленому" или "красному" коридору в зависимости от честности предпринимателя.
Вместе с тем глава государства намерен усилить борьбу с незаконными проверками, безосновательным вмешательством в деятельность частного бизнеса, пересмотреть систему проверки субъектов предпринимательства. В частности, он предложил на 2 года прекратить все проверки финансово-хозяйственной деятельности.
"В целях повышения привлекательности страны для инвесторов, намеренных осуществить в Узбекистане крупные инвестиционные проекты, нам предстоит сделать многое для совершенствования налоговой системы. Необходимо уменьшить и оптимизировать налоговое бремя для всех категорий бизнеса, на этой основе расширить производство и налогооблагаемую базу", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Новые угрозы
Особое внимание Мирзиёев намерен сосредоточить на защите государства от различных внешних угроз.
"В различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, продолжаются кровавые столкновения и конфликты. К большому сожалению, количество подобных очагов растет. С учетом такой тревожной обстановки мы должны всемерно укреплять в стране мир и стабильность, усиливать нашу деятельность по борьбе с различными угрозами безопасности. Это — требование времени", — сказал он.
Прежде всего, с этой целью, по мнению президента, следует еще больше повысить эффективность сформированной системы, особенно ответственность заместителей хокимов, занимающихся религиозными вопросами.
В частности, соответствующую совместную работу должны проводить аксакалы махаллей, инспекторы по профилактике, имам-хатибы, консультанты сходов граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания, активисты молодежных и женских организаций.
Для предотвращения информационных угроз и атак посредством различных информационных ресурсов глава государства инициировал создание специальных отделений в составе правоохранительных органов.
Также Мирзиёев поручил разработать и принять Государственную программу формирования и развития оборонно-промышленного комплекса для обеспечения Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой.
Социальный аспект
Одним из самых интересных стало предложение Мирзиёева по закреплению в законодательстве понятия "потребительская корзина", необходимого для выявления уровня доходов, достаточного для достойной жизни населения. Он также пообещал, что в будущем году будут приняты практические меры по поэтапному повышению реальных доходов населения, заработной платы, стипендий, пенсий и социальных пособий.
"Всем известно, что обеспечение населения лекарствами является одной из волнующих людей актуальных проблем. С целью решения данного вопроса вскоре будут построены и открыты 2 тысячи социальных аптек, которые станут обеспечивать население качественными лекарственными препаратами по доступным ценам", — сказал он.
В 2018 году на базе 46 районных и городских медицинских объединений будут организованы межрайонные перинатальные центры, которые обеспечат современным медицинским оборудованием и укомплектуют квалифицированными кадрами.
Для эффективного использования на практике достижений медицинской науки предусмотрено организовать в сельских врачебных пунктах современные диагностические лаборатории по раннему выявлению и предупреждению заболеваний.
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